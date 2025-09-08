SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Sağlık Haberleri

Kemik erimesi genetik...

Sırt ağrısı ve kırıklara yol açan kemik erimesi, yaşam kalitesini düşürüyor. Daha çok kadınları tehdit ediyor. Uzmanlar uyarıyor: "Ailesinde bu hastalık olanlar kontrollerini aksatmasın."

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :08 Eylül 2025
Kemik erimesi genetik...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Osteoporoz, yani toplumda bilinen adıyla kemik erimesi daha çok kadınları tehdit ediyor. Omurga ve sırt bölgesinde oluşan ağrıyla belirti veriyor. Kemik kaybı genellikle menopoz döneminden sonra hızlanıyor. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Nilay Kılıç Çınar, yaşam kalitesini düşüren bu hastalığın tanı ve tedavi yöntemlerine değiniyor.

KRİTİK YAŞ 65!
Sık görülen metabolik kemik hastalığı olan osteoporoz, kemik kütlesinin azalmasıyla ortaya çıkıyor. Tüm ırklarda, tüm yaş gruplarında ve her iki cinste de görülmekle birlikte, yaşlı beyaz kadınları da tehdit ediyor. Kemik kaybı ve osteoporoz riski yaşla birlikte artıyor. Kemik kaybı kadınlarda özellikle menopoz döneminde hızlandığından, kadınlar genellikle osteoporoz için daha yüksek risk grubunda yer alıyor. Osteoporoz genellikle 65-74 arasında kapıyı çalıyor. Kemik yoğunluğunun azalması kemiğin gücünün azalmasına yol açıyor. Hastalığın yol açtığı kırıklar, el bileği, omurga ve kalçada görülüyor. İşte bu nedenle hastalığın erken dönemde tespit ve tedavi edilmesi gerekiyor.

FAZLA KAHVE ZARARLI
Yaş, kemik erimesinde en yüksek risk grubunu oluşturuyor. 65 yaş üstü olmak, ailede kırık hikayesi olması, 3 aydan uzun süren kortizon kullanımı, erken menopoz (45 yaş öncesi), kalsiyumdan fakir beslenme, sigara ve alkol kullanımı, fazla kafein ve tuz tüketimi, aşırı zayıflık ya da kilo kaybı, uzun süreli yatağa bağımlı kalma riskli artırıyor. Kemik erimesi ilerleyen süreçte sırt ağrısına, boy kısalmasına, sırtta kamburlaşmaya yol açıyor.

TANI NASIL KONUR?
Klinik muayenelerin yanı sıra bazı laboratuvar testleri ve kemik mineral yoğunluğunun ölçümü çoğunlukla yeterli olur. Osteoporoz tanısının kırık oluşmadan konması önem taşır. Tanı konduktan sonra hastanın tedavisi planlanmalı ve belli aralıklarla takibi yapılmalıdır.

D VİTAMİNİ ÇOK ÖNEMLİ
Kemik erimesinden korunmada kalsiyum ve D vitamini önem taşıyor. Bu nedenle kalsiyum içeren süt ve süt ürünlerinin tüketilmesi öneriliyor. İlaç tedavisi ile kırıklar engelliyor, kemik mineral yoğunluğu artırılıyor, hastalığa bağlı şikayetler iyileşiyor, hastanın yaşam kalitesi yükseliyor.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Özgür Özel ’den yine sokak çağrısı! Avaz avaz bağırdı tehditler savurdu: Son uyarımdır...
Konya’da hezimet! Türkiye - İspanya: 0-6 | MAÇ SONUCU
Türk Telekom
CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde skandal görüntüler! CHP’li vekil Ali Mahir Başarır polisin üzerine yürüdü: Buraya gel dedim!
Kim Milyoner Olmak İster?de heyecan dolu anlar: 300 bin TL’lik soruda garanti yöntem!
Antalya’daki rüşvet soruşturmasında kim, ne dedi? İlker Arslan ve Fazlı Ateş’in çelişkili ifadeleri: Arsa satışı dediler tapuda izine rastlanmadı
CHP gençlik kollarının provokasyon çağrısı sonrası İstanbul’da eylem yasağı! Valilik duyurdu: 6 ilçede o tarihe kadar yasaklandı
Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten Terörsüz Türkiye açıklaması: 7/24 sahadayız vatandaşın talepleri datada toplanıyor
Teşekkürler Filenin Sultanları! Türkiye - İtalya: 2-3 | MAÇ SONUCU
Başkan Erdoğan’ın Terörsüz Türkiye mektubu Siirt’teki şehit ailesine ulaştı! Bu süreci destekliyoruz başka çocuklar babasız kalmasın
Son dakika: Balıkesir Sındırgı’da 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi | SON DEPREMLER
Başkan Erdoğan’dan şehit ailesine telefon! Şehit eşinden anlamlı Terörsüz Türkiye mesajı: Süreci destekliyorum
Pilot Berfu Hatipoğlu hayatını kaybetmişti! İzmir Torbalı’daki kazanın görüntüleri ortaya çıktı
CHP’li Özel’den Kemal Kılıçdaroğlu’na fondaş üzerinden ihraç sopası gösterdi: Kimseyi hedef göstermek istemem
Meteoroloji’den 4 ile sarı kodlu uyarı! İstanbul’da yağmur var mı? Bugün hava nasıl olacak? | Ankara Valiliği’nden uyarı
Milyonların gözü Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde! Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor | Masada enflasyon, Terörsüz Türkiye, Gazze ve Suriye var
Son dakika: Manifest Grubu’na soruşturma! Konserdeki hareketleri büyük tepki çekmişti
Bakan Yerlikaya açıkladı: Devrim sonrası Suriye’ye dönenlerin sayısı 474 bin 18 kişiye ulaştı
Promosyon yarışı büyüdü! Emekliye 30.000 TL fırsatı...
Fenerbahçe’den çifte transfer! Eski yıldız dönebilir