Kemik erimesi belirti vermeden ilerliyor: 50 yaş üzeri mutlaka kontrol yaptırmalı

Toplumda kemik erimesi olarak da bilinen osteoporoz, 50 yaş üzerindeki her 3 kadından ve her 5 erkekten birini etkiliyor. Hastalıkta kemik içeriğindeki mineral matrixin ve protein içeriğinin kaybıyla kırık riski artıyor.

Uzm. Dr. Özgen Kamay, osteoporozla ilgili önemli bilgiler veriyor: Bir kemiğin gücünü belli eden 4 ana aktör vardır. Bu ana aktörler; genetik, hormonal, çevresel ve beslenme alışkanlığıdır. Osteoporozda genetiği değiştiremeyeceğimize göre, hormon eksiklikleri, kötü beslenme alışkanlıkları ve çevresel faktörler kemik yoğunluğunu belirleyen ana unsurlar olarak karşımıza çıkmaktadır.

OLUŞMADAN BELİRTİ VERMEZ

Kemik kırıklığı oluşmadan herhangi bir belirti vermez. Bu da osteoporozun toplum sağlığı açısından önemli bir sorun olduğunun göstergesidir. Osteoporozda yakınmalar, mikro kırıkların ortaya çıkmasıyla kendisini gösteren postür (duruş) bozukluğu ile başlayabileceği gibi, bir kırıkla da kendini gösterebilmektedir. Kemik erimesi, kemik ölçümü diye bilinen yöntem sayesinde teşhis ediliyor. Bu yöntemle kemiğin içerisindeki yoğunluğun ölçümü yapılmaktadır. Bu yoğunluğun derecesine göre, kemik erimesi derecelendirmektedir. Belli bir sınırın altındaki değerler, kişinin yaş ortalaması ve standart sapması alınarak kemik erimesi olarak kabul edilir. Kemik ölçümünün kimlere yapılması gerektiği ise en önemli konulardan bir tanesidir.

YARIM SAAT YÜRÜYÜŞ

Uzm. Dr. Öğr. Üyesi Elif Berber, osteoporozu önlemenin en önemli yollarını şöyle açıklıyor: D vitamini kullanmak, güneşlenmek ve kemiği güçlendirici egzersizleri uygulamaktan. Özellikle yarım saatlik tempolu yürüyüşleri şiddetle tavsiye ediyorum.

SİGARADAN UZAK DURUN

İlaç tedavisinin yanı sıra kişinin hayat tarzı, doğru beslenmesi ve kötü alışkanlıklardan uzak durması da çok önemli. Yoğun sigara, alkol ve kahve kullanımı gibi alışkanlıklar kemikler üzerinde olumsuz etkiler oluşturmaktadır. Yoğun kahve kullanımının kemik erimesi üzerinde olumsuz etkileri vardır. Türk kahvesi veya farklı bir kahve olmasının bir önemi yoktur. Kullanılan miktarla ilişkilidir. Bugüne kadar yapılan araştırmalarda günlük 3 fincan kahve tüketiminin kemik erimesi üzerinde olumsuz etkiler gösterdiği kanıtlanmıştır.