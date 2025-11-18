PODCAST CANLI YAYIN

Kefir ve yoğurt, unutkanlığa karşı kalkan

Unutkanlık ve bilişsel gerileme sadece yaşlılarda değil, gençlerde de görülüyor. Dr. Seda Koşak Kağanoğlu, “Kefir ve yoğurt gibi probiyotikler beyin sağlığını koruyor” diyor.

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Kefir ve yoğurt, unutkanlığa karşı kalkan

Modern çağda özellikle çok daha yoğun kronik stres, sağlıksız beslenme, uyku eksikliği, hareketsizlik ve sigara-alkol gibi zararlı alışkanlıklar zihinsel yorgunluğa ve bilişsel gerilemeye neden olabiliyor. Yaşamın erken dönemlerinden itibaren önlem almak, sağlıklı alışkanlıklar kazanmak büyük önem taşıyor. Bazı basit ama etkili önlemlerle beyin fonksiyonunu önemli ölçüde artırmak ve beyin sağlığını korumak mümkün oluyor. Nöroloji Uzmanı Dr. Seda Koşak Kağanoğlu, yapılabilecek etkili önlemleri anlatıyor:

Soğan ve sarımsak tüketin: Bağırsak sağlığının beyin fonksiyonu üzerinde büyük etkisi bulunmaktadır. Probiyotik ve prebiyotik açısından zengin besinler tüketmek, beyin sağlığını olumlu etkileyebilir. Örneğin yoğurt, kefir gibi probiyotik gıdalar ile sarımsak, soğan gibi prebiyotik kaynakları diyetinize ekleyebilirsiniz.

Vitamin ve mineral dengesini koruyun: Magnezyum, B ve D vitamini gibi vitamin ve mineraller bilişsel sağlık için kritik öneme sahiptir. Özellikle magnezyum eksikliği, bilişsel gerilemeye yol açabileceğinden, bu minerali içeren besinleri tüketmek veya doktor kontrolünde takviye almak yararlı olabilir.

Düzenli bilişsel egzersizler yapın: Bulmaca çözmek, hafıza oyunları oynamak, yeni bilgiler öğrenmek gibi aktiviteler zihinsel gerilemeyi yavaşlatır. Beyin eğitimi uygulamaları da bilişsel işlevleri geliştirebilir.

Bilişsel takviye kullanımı: Bilişsel işlevleri artırabilen nootropik takviyeler, hafıza güçlendirme ve stres altında odaklanmayı artırma amaçlarıyla kullanılabilir; ancak bu takviyelerin doktor önerisiyle alınması, mevcut ilaçlarınızla etkileşim riskini azaltır. Bu adımlarla beyin sağlığını koruyarak yaşlanmayı geciktirmek ve yaşam kalitesini artırmak mümkündür.

YETERLİ VE KALİTELİ UYKU ÖNEMLİ
GÜNDE 6-8 saat kaliteli uyku, beyin sağlığı için önemlidir.
Uyku düzeni oluşturmak, uyku öncesi ekranlardan uzak durmak, karanlık ve sessiz bir ortamda uyumak bu kalitenin sağlanmasına yardımcı olur.



OMEGA-3 YAĞ ASİTLERİNE ÖNCELİK VERİLMELİ
OMEGA-3 yağ asitleri, beynin yaşlanma sürecini yavaşlatabilir. Somon, uskumru gibi yağlı balıklar, keten tohumu, ceviz gibi besinler omega-3 kaynaklarıdır. Yeterince balık tüketemeyenler için doktor tavsiyesiyle omega-3 takviyesi de kullanılabilir.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun rüşvet ve villa trafiği deşifre edildi
BM Güvenlik Konseyi Gazze tasarısını kabul etti! Hamas'tan ilk tepki geldi
D&R - KİTAP
Başkan Erdoğan'dan 20 canımızı şehit verdiğimiz kazaya ilişkin açıklama: Kara kutu inceleniyor nedeni şeffaf şekilde paylaşılacak
İmamoğlu'nun "SİSTEM'i 10 milyon dolarlık rüşveti gizlemek için 6 Şubat'ı kullandı! Deprem bağışı dediler çivi bile çakmadılar
Yeni evlerinde ilk misafirleri Başkan Erdoğan! Ailenin kızına sürpriz telefon: "Benim Aybükem bir başkadır"
Sivas'ta demir madeni ocağında göçük! Şantiye müdürü enkaz altında
Bakan Güler açıkladı: Kara kutunun çözümü en az 2 ay sürecek
İSKİ'den yüzde 94,5'e varan zam! İstanbullunun her ay su faturası kabaracak: İşte yeni tarifeler...
Böcek ailesinden 4 kişinin öldüğü olayda "alüminyum fosfit" iddiası! Baba Servet Böcek'ten acı haber
Merdan Yanardağ'dan "Gün" gibi yalan! Casusluğu savunayım dedi iyice battı: MI6'dan hem talimat hem para aldı
İdefix
PKK 'Zap't edildi! "Süreç" vurgulu ikinci "çekilme" duyurusu geldi
Usta sanatçı Muazzez Abacı son yolculuğuna uğurlandı: "Türk Sanat Müziği öksüz kaldı"
Anne ve 2 çocuğu ilaçlama kurbanı mı? 2,5 yıl sonra kan donduran ihtimal
Brezilya'nın yeni starı Fenerbahçe'ye!
İmamoğlu'ndan "SİSTEM'atik vurgun: Paraları jetlerle İngiltere'ye kaçırdılar
İstanbul merkezli 27 ilde FETÖ'ye şafak baskını: 71 şüpheli yakalandı!
Deprem bölgesinde kaç konut teslim edildi? İşte Asrın İnşası'nda güncel tablo
Kar yağışı yerine yaz güneşi: Lodosla birlikte sıcaklık alarmı verildi! O illere fırtına geliyor