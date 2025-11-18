Kefir ve yoğurt, unutkanlığa karşı kalkan

Modern çağda özellikle çok daha yoğun kronik stres, sağlıksız beslenme, uyku eksikliği, hareketsizlik ve sigara-alkol gibi zararlı alışkanlıklar zihinsel yorgunluğa ve bilişsel gerilemeye neden olabiliyor. Yaşamın erken dönemlerinden itibaren önlem almak, sağlıklı alışkanlıklar kazanmak büyük önem taşıyor. Bazı basit ama etkili önlemlerle beyin fonksiyonunu önemli ölçüde artırmak ve beyin sağlığını korumak mümkün oluyor. Nöroloji Uzmanı Dr. Seda Koşak Kağanoğlu, yapılabilecek etkili önlemleri anlatıyor:



Soğan ve sarımsak tüketin: Bağırsak sağlığının beyin fonksiyonu üzerinde büyük etkisi bulunmaktadır. Probiyotik ve prebiyotik açısından zengin besinler tüketmek, beyin sağlığını olumlu etkileyebilir. Örneğin yoğurt, kefir gibi probiyotik gıdalar ile sarımsak, soğan gibi prebiyotik kaynakları diyetinize ekleyebilirsiniz.



Vitamin ve mineral dengesini koruyun: Magnezyum, B ve D vitamini gibi vitamin ve mineraller bilişsel sağlık için kritik öneme sahiptir. Özellikle magnezyum eksikliği, bilişsel gerilemeye yol açabileceğinden, bu minerali içeren besinleri tüketmek veya doktor kontrolünde takviye almak yararlı olabilir.



Düzenli bilişsel egzersizler yapın: Bulmaca çözmek, hafıza oyunları oynamak, yeni bilgiler öğrenmek gibi aktiviteler zihinsel gerilemeyi yavaşlatır. Beyin eğitimi uygulamaları da bilişsel işlevleri geliştirebilir.



Bilişsel takviye kullanımı: Bilişsel işlevleri artırabilen nootropik takviyeler, hafıza güçlendirme ve stres altında odaklanmayı artırma amaçlarıyla kullanılabilir; ancak bu takviyelerin doktor önerisiyle alınması, mevcut ilaçlarınızla etkileşim riskini azaltır. Bu adımlarla beyin sağlığını koruyarak yaşlanmayı geciktirmek ve yaşam kalitesini artırmak mümkündür.