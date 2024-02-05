Kansızlığı yok et! İşte demir eksikliği hakkında bilinmesi gerekenler...

Demir eksikliği, kadınların yüzde 35'inde, erkeklerin ise yüzde 20'sinde görülüyor. Gebe kadınların da yüzde 50'sini etkiliyor. Başlıca belirtileri arasında sinirlilik, nefes darlığı, yorgunluk, solukluk ve egzersiz kapasitesinde azalma bulunuyor. Bu sorunun özellikle kış aylarında aşırı üşüme hissine de yol açtığını söyleyen İç Hastalıkları ve Hematoloji Uzmanı Dr. Fatih Öçal, demir eksikliği hakkında bilinmesi gerekenleri anlatıyor:

ÜLSERE BİLE NEDEN OLABİLİR Dünyada kansızlık sorunlarının yüzde 50'si demir eksikliğine bağlı gelişiyor. Her yıl yaklaşık 1 milyon insanın yaşamını yitirmesine yol açıyor. Demir eksikliğinin en sık görülen nedenleri, kan kaybı, (şiddetli adet kanamaları, mide ülseri , hemoroid , kaza gibi nedenler), gebelik, yeni doğan ve gelişme çağında demir ihtiyacının yetersiz beslenme nedeniyle karşılanamaması, emilimi bozan ilaçların kullanımı, mide ve bağırsaktaki emilim bozuklukları oluşturuyor.

TAKVİYE GIDALAR VERİLİYOR

Tedavide hastaya öncelikle ağızdan kapsül veya tablet ile ortalama 4 ila 6 ay süresince takviye verilmelidir. Tedaviye yanıt alınamaması veya intolerans gelişmesi durumunda damar içi uygulama yapılarak yüz güldürücü sonuçlar almak mümkündür. Demir bakımından zengin kırmızı et, sakatatlar, bakliyat, ıspanak, patates, çekirdeksiz üzüm, haşlanmış soya fasulyesi, kabak, yulaf, pekmez, bal tüketin. Bu besinleri demir emilimini kolaylaştıran yiyeceklerle birleştirin. (C vitamini yönünden zengin limonata, portakal suyu, lahana turşusu gibi yiyecek ve içecekler emilimi kolaylaştırır). Demir emilimini azaltan yiyecek ve içecekleri tüketmekten kaçının (siyah çay, kahve, kepek, kepekli tahıllar, yağlı tohumlar vb.).



DEPRESYONA KAPI ARALIYOR

Bireyin kan değerlerinde herhangi bir problem olmasa bile vücutta bulunan demir depolarının boş olması durumunda; dudak kenarlarında çatlama, tırnaklarda içe doğru çökme, düzleşme, huzursuz bacak sendromu, dilde yanma ve ağrı, yutma güçlüğü, yemek borusunda darlık, baş ağrısı, baş dönmesi, bulantı, kusma, çarpıntı, soğuk terleme hatta depresyon şikayetleri bile ortaya çıkabilir.