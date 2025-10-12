İşte kabızlığı yenmek için uzmanlarından 10 öneri

Hatalı beslenme alışkanlıkları kabızlığa yol açıyor. Uzmanlar, şikayetleri bitirecek önerileri sıralıyor:

1- Sağlıklı bağırsaklar için sabah açken 2 adet kuru kayısı yiyip üzerine 1 bardak ılık su içerek güne başlayın.

2- Probiyotikler, bağırsaklara güç verir. Bu nedenle yoğurt, kefir, turşu tüketin.



3- Yüksek posa içeriğine sahip kurubaklagiller, bağırsakları çalıştırır. Kuru fasulye, nohut, yeşil mercimeği haftada 2 gün tüketilmelidir.

4- Bol su içmek, bağırsak hareketlerini hızlandırır.



5- Bazı durumlarda kahve, bağırsak tembelliğine yol açar. Günde 2-3 fincandan fazla tüketilmemelidir.

6- Her gün 20-30 dakika yürüyüş yapmak, kabızlık şikayetini azaltır.



7- Muz, pirinç lapası ve fast food yiyecekler kabızlığa yol açar. Uzak durun.

8- Fazla stres, bağırsak florasını bozar. Stresten kaçının.



9- Kepekli ürünler, kabızlığa yol açar. Bunun yerine tam tahıl, çavdar ve tam buğday ekmeği yiyin.

10- Bağırsağı tembelleştiren sinameki ve açlık otu gibi bitkilerde çare aramayın