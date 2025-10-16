İşte çocukları hastalıktan korumak için basit ama etkili önlemler!

Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Gamze Avcı, anne babalara çocuklarını üst solunum enfeksiyonu hastalıklarından korumak için basit ama etkili önlemler almaları gerektiğini söylüyor. Avcı, "Çocuklara el yıkama alışkanlığı kazandırmak, basit gibi görünse de hastalıklardan korunmada en güçlü silahlarımızdan biridir. Gerekli durumlarda maske taktırın. Uykularına özen gösterin" diyor.