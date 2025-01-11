İdrarda kanama mesane kanserine davetiye çıkarıyor!

Mesane kanseri, en sık görülen ürolojik hastalıklar arasında yer alıyor. Daha çok idrarda kanamayla belirti veriyor. Üroloji Uzmanı Dr. Nusret Can Çilesiz, "Sigara içicisi olan ve 40 yaşın üstündeki hastalar, dikkatli bir muayenenin ardından ileri tetkikler ile inceleme yapılmasını gerektirir" uyarısında bulunuyor.

Sağlıklı bir yaşam tarzının mesane kanserinde koruduğunu vurgulayan Dr. Çilesiz, şöyle devam ediyor:

Yeterli sıvı almak, kimyasaldan uzak durmak ve düzenli ürolojik muayeneyle mesane kanserinden korunmak mümkün.