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    Hayatınızdan hemen çıkarın! Meme kanserinde margarin tehlikesi

    Prof. Dr. Serdar Yol, “Doymamış yağları (margarinleri) aşırı tüketmek ve yanlış beslenme meme kanseri riskini tetikler” dedi. Ayrıca annede 50 yaş altında meme kanseri görülmesi de riski ciddi arttırır.

    Kanseri beslemeyin

    Meme kanserinin dünyada ve Türkiye'de kadınlarda en sık görülen kanser türü olarak bilindiğini ifade eden Genel Cerrahi ve Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Serdar Yol, margarinlerin riskine dikkat çekti. Prof. Dr. Yol, 4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla hastalığın belirtileri ve korunma yöntemleri hakkında bilgilendirmede bulundu:

    1 YAŞIN ileri olması (45- 55 yaş arası en sık görülen yaş aralığıdır, yaş ilerledikçe görülme sıklığı artar), annede 50 yaş altında meme kanseri görülmesi veya annenin her iki memesinde de meme kanseri olması, hiç doğum yapmamış olmak veya ilk doğumunu 35 yaşın üstünde yapmak (20 yaş altında doğum yapanlarda meme kanseri daha az görülür), emzirememek, ilk âdetin 12 yaş altında görülmesi, geç menopoza girmek (55 yaş üstü), menopoz sonrası dönemde gelişen şişmanlık, yumurtalık ya da rahim kanseri olmak, beslenmede doymamış yağların aşırı kullanımı (margarinler) meme kanseri riskini artırıyor.

    2 GENÇLERDE meme kanseri olmayacağı anlamına gelmez. 20 yaş itibari ile kişinin ayda bir kendisinin, yılda bir doktorunun yapmış olduğu muayene çok önemlidir. Erken teşhis hayat kurtarır. Günümüzde meme kanseri belirtilerinin çoğu kişinin kendisi tarafından bulunuyor. Kanserli kitleler nispeten sert, düzensiz kenarlı, yüzeyi pürtüklü görünüyor ve meme dokusu içinde rahatça oynatılamıyor.

    3 MEMEDE veya koltuk altında ele gelen kitle (sertlik, şişlik), meme başında içe doğru çekilme, çökme veya şekil bozukluğu, meme başı derisinde değişiklikler (soyulma, kabuklanma), meme cildinde yara veya kızarıklık, meme cildinde ödem, şişlik ve içe doğru çekintiler olması (portakal kabuğu görünümü), memede büyüme, şekil bozukluğu veya asimetri ya da renginde değişiklik (kızarıklık vs.), bu belirtilerden en az biri var ise hemen doktora gösterilmesi gerekmektedir."

        TEDAVİSİ MÜMKÜN
        Erken         tanının meme kanserinde yaşamı etkileyen en önemli faktörlerden biri olduğunun altını çizen Prof. Dr. Yol, "Erken tanı sayesinde günümüzde meme kanserinden ölümler yarıya inmiştir" dedi. Meme kanserinin tedavi yöntemlerinden de bahseden Prof. Dr. Yol, "Meme kanseri tespit edilmiş hastaların kanserin boyutuna göre tedavi yöntemleri değişmektedir. Erken dönemde gelen hastaların tedavisinde memesinin tamamı alınmamakta, sadece tümörlü kısım etrafındaki sağlam doku ile çıkartılmaktadır. Eğer koltuk altında yayılma varsa, tedaviye radyoterapi veya kemoterapi ilave edilmektedir" ifadelerini kullandı.

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        Haberler Sağlık Hayatınızdan hemen çıkarın! Meme kanserinde margarin tehlikesi
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