Hayatınızdan hemen çıkarın! Meme kanserinde margarin tehlikesi

Meme kanserinin dünyada ve Türkiye'de kadınlarda en sık görülen kanser türü olarak bilindiğini ifade eden Genel Cerrahi ve Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Serdar Yol, margarinlerin riskine dikkat çekti. Prof. Dr. Yol, 4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla hastalığın belirtileri ve korunma yöntemleri hakkında bilgilendirmede bulundu:

1 YAŞIN ileri olması (45- 55 yaş arası en sık görülen yaş aralığıdır, yaş ilerledikçe görülme sıklığı artar), annede 50 yaş altında meme kanseri görülmesi veya annenin her iki memesinde de meme kanseri olması, hiç doğum yapmamış olmak veya ilk doğumunu 35 yaşın üstünde yapmak (20 yaş altında doğum yapanlarda meme kanseri daha az görülür), emzirememek, ilk âdetin 12 yaş altında görülmesi, geç menopoza girmek (55 yaş üstü), menopoz sonrası dönemde gelişen şişmanlık, yumurtalık ya da rahim kanseri olmak, beslenmede doymamış yağların aşırı kullanımı (margarinler) meme kanseri riskini artırıyor.