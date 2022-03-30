Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Menopoz ve miyom





BÜYÜK GÖĞÜS SORUNU

43 yaşındayım. Göğüslerim büyük. Sırtım çok ağrıyor. Küçültmek için doktora gittim. Sigorta ödemez dedi. Doğru mu?

Büyük meme yapısı bel, boyun, sırt ağrıları, fıtıklara neden olabilir. Bu nedenle hastalık söz konusu olur. Bu nedenle ameliyat gerekebilir. Eğitim ve araştırma hastanelerinin genel cerrahi ve/ veya plastik ve rekonstruktif cerrahi bölümlerine randevu almalısınız.

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