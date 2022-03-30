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    Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Menopoz ve miyom

    Takvim Gazetesi yazarı Dr. Nafiz Karagözoğlu cinsel hayatta yaşanan sıkıntılara ilişkin 30 Mart 2022 tarihli köşe yazısında önemli değerlendirmelerde bulundu. Karagözoğlu, cinsel ilişkilerde yaşanan sorunlar ve diğer sağlık problemleri hakkında gelen sorulara cevaplar verdi.

    Menopoz ve miyom

    55 yaşındayım. 15 yıldır miyomum var. Menopoza giriyorum. Ameliyat şart mı? HER miyom ameliyat edilmez. Takipte boyutları yılda 2 kattan fazla artarsa, hamileliği önlerse, düşük doğumlara neden olursa, etrafındaki komşu organlara büyüklüğü nedeniyle baskı yaparsa ameliyat kararı alınabilir. Anlattıklarına bakılırsa böyle bir durum yok. Bu nedenle takibe devam edilebilir. Seni takip eden doktorun tavsiyesi önemlidir.



    ENGİNAR TÜKETİN
    Kolesterolüm yüksek. Aileden gelen böbrek taşım var. Asker arkadaşım enginar önerdi. Ben hiç sevmem. Dedikleri kadar önemli mi?
    Hastalıklarımıza uygun beslenme tamamlayıcı tıp olarak oldukça değerlidir. Enginar da tüm sebzeler gibi ayrı bir mucize. Liflidir. Kolesterolü düşürücü, idrar söktürücü, böbrekteki kumların dökülmesine yardımcı özellikleri vardır. Ayrıca karaciğer hastalıklarındı da önler. Yemelisin.



    BÜYÜK GÖĞÜS SORUNU
    43 yaşındayım. Göğüslerim büyük. Sırtım çok ağrıyor. Küçültmek için doktora gittim. Sigorta ödemez dedi. Doğru mu?
    Büyük meme yapısı bel, boyun, sırt ağrıları, fıtıklara neden olabilir. Bu nedenle hastalık söz konusu olur. Bu nedenle ameliyat gerekebilir. Eğitim ve araştırma hastanelerinin genel cerrahi ve/ veya plastik ve rekonstruktif cerrahi bölümlerine randevu almalısınız.

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    Haberler Sağlık Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Menopoz ve miyom
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