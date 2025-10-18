PODCAST CANLI YAYIN

Doğum sonrası yaşanan hüzün ve kaygı normal

Doğum sonrası yaşanan hafif hüzün ve kaygının normal olduğunu belirten Psikolog Tuğçe Denizgil Evre, bu belirtilerin 7-10 gün içinde geçmemesi durumunda lohusa depresyonuna işaret edebileceğini söyledi.

Giriş Tarihi:
Doğum sonrası yaşanan hüzün ve kaygı normal

Dünyaya bir bebek getirmek mutluluk verici bir olay olsa da özellikle annenin yaşamını zorlaştıran ve stres oluşturan bir yönü de oluyor. Bu nedenle birçok kadın, anne olduktan sonra hafif hüzün ve kaygı hissediyor. Ruh halinde önemli değişiklikler oluşabiliyor. Psikolog Tuğçe Denizgil Evre, şunları söylüyor: Bu belirtilerin normal durumlarda yedi veya on gün içinde kendiliğinden düzelmesi beklenir. Aksi durumda ise bu lohusa depresyonuna işaret eder

