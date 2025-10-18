Dünyaya bir bebek getirmek mutluluk verici bir olay olsa da özellikle annenin yaşamını zorlaştıran ve stres oluşturan bir yönü de oluyor. Bu nedenle birçok kadın, anne olduktan sonra hafif hüzün ve kaygı hissediyor. Ruh halinde önemli değişiklikler oluşabiliyor. Psikolog Tuğçe Denizgil Evre, şunları söylüyor: Bu belirtilerin normal durumlarda yedi veya on gün içinde kendiliğinden düzelmesi beklenir. Aksi durumda ise bu lohusa depresyonuna işaret eder
Doğum sonrası yaşanan hüzün ve kaygı normal
Doğum sonrası yaşanan hafif hüzün ve kaygının normal olduğunu belirten Psikolog Tuğçe Denizgil Evre, bu belirtilerin 7-10 gün içinde geçmemesi durumunda lohusa depresyonuna işaret edebileceğini söyledi.
