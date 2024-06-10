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Dalgınlık deyip geçmeyin!

Karaciğer yağlanması; yorgunluk, mide bulantısı, iştahsızlık, kilo kaybı, karın ağrısı ve dalgınlıkla belirti veriyor. Dr. İlksoy İkibiroğlu, aşırı kalorili, doymuş ve trans yağların düşük olduğu bir diyeti öneriyor...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 11 Haziran 2024 Güncelleme 11 Haziran 2024, 07:01
Dalgınlık deyip geçmeyin!

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Karaciğer yağlanması, karaciğer hücrelerinde yağ birikmesiyle oluşuyor. Neden olduğu etkilerle önemli sağlık sorunlarına davetiye çıkarabiliyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. İlksoy İkibiroğlu, obezite, insülin direnci, hareketsizlik ve beslenme bozukluğu gibi faktörlerin kaynaklık edebileceği karaciğer yağlanması ile ilgili önemli uyarılarda bulunuyor:

KARACİĞER GENEL SAĞLIĞI KORUR
Karaciğer, alınan tüm besinlerin kontrolünü yaparak zararlı maddeleri ayırıyor. Kana karışmalarını önlüyor. Böylece dışarı atılımını sağlıyor. Karaciğer, kişinin genel sağlık durumunu korur. Sağlıklı bir karaciğer yaşam kalitesini artırır. Karaciğer sağlığına risk teşkil eden rahatsızlıkların başında karaciğer yağlanması gelir. Karaciğer yağlanmasına işaret eden ana belirtilerin başında yorgunluk, mide bulantısı, iştahsızlık, kilo kaybı, karın ağrısı,
ağız ve beden kokusu, şişkinlik, hemoroid, vücut ısısında artış, göz ve avuç içinde kızarıklık gibi sorunlar gelir.

ERKEN DAVRANILMALI
Karaciğer yağlanmasının tedavi süreçleri, yağlanma nedenlerine bağlı olarak kişiden kişiye değişiklik gösterebilir. Bu sebepler de ancak bir iç hastalıkları uzmanının yapacağı tetkik ve muayenenin ardından belirlenir. Karaciğer kendini yenileyebilen bir organdır. Erken dönemde tanı konması iyileşme süreci başarılı ve kısa olur.

NASIL KORUNMALI?
Karaciğer yağlanmasını önlemek için alkol kullanımını sınırlamak ve kilo kontrolü sağlamak en etkili olandır. Gerekiyorsa beslenme tarzında da değişiklik yapılması gerekiyor. Aşırı kalori içermeyen, doymuş ve trans yağların düşük olduğu, besin açısından zengin bir diyet ile beslenilmesi lazım.

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