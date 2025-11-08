PODCAST CANLI YAYIN

Çocuklarda burun tıkanıklığı tehlikeli!

Çocuklarda görülen içi eğriliği; burun tıkanıklığı, ağız açık uyuma ve horlamayla sinyal veriyor. Prof. Dr. Mustafa Kazkayası, eğriliklerin kalıcı yüz-çene bozukluklarına ve nefes alma sorunlarına yol açabildiğini söylüyor. Erken tedaviye dikkat çekiyor.

Septum deviasyonu olarak da bilinen burun içi eğriliği, çocukluk çağında burun fonksiyonlarını ciddi şekilde bozuyor. Çocuğun gelişimini doğrudan etkiliyor. Kulak Burun Boğaz (KBB) Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Kazkayası, burun eğriliği nedeniyle nefes alamayan bir çocuğun, yüz ve kıkırdak gelişiminin de bu durumdan olumsuz etkilendiğini söylüyor.


UZUN YÜZ SENDROMU


Kazkayası, "Aileler genellikle estetik kaygılarla ilişkilendirilen rinoplasti (burun estetiği) ile fonksiyonel bir zorunluluk olan septoplasti'yi (burun içi eğrilik ameliyatı) karıştırıyor. Eğer bir çocuk burnundan sağlıklı nefes alamıyorsa, bu durum uyku kalitesini, okul başarısını ve en önemlisi yüz-çene kemiklerinin gelişimini bozar. Bu fonksiyonel sorunu çözmek için 18 yaşını beklemek, 'uzun yüz sendromu' dediğimiz, çene yapısının bozulduğu ve diş problemlerinin eşlik ettiği kalıcı deformitelere davetiye çıkarabilir" diyor


FARKLI BİR TEKNİK GEREKTİRİR


Pediatrik septoplasti olarak adlandırılan çocukluk çağı burun eğriliği cerrahisinin, yetişkinlere uygulanan tekniklerden tamamen farklı olduğunun altını çizen Prof. Dr. Kazkayası, şu bilgileri veriyor: Çocuğunuz geceleri sürekli horluyorsa, ağzı açık uyuyorsa, sık sık uyanıyorsa, gündüzleri yorgun ve dikkat dağınıklığı yaşıyorsa veya yaşıtlarına göre sık enfeksiyon geçiriyorsa, altta yatan neden ciddi bir burun tıkanıklığı olabilir. Bu belirtiler varsa, 'yaşı küçük, beklesin' demeden mutlaka bir KBB uzmanına başvurulmalıdır. Erken müdahale, çocuğun hem bugünkü yaşam kalitesini hem de gelecekteki yüz gelişimini güvence altına alır.

