Böbreklerin düşmanı kronik hastalıklar

Sadece boşaltım sistemi olmayan böbrekler, insan sağlığı için kritik önem taşıyor. Vücudun su ve elektrolit dediğimiz sodyum potasyum-kalsiyum magnezyum gibi elementlerinin dengesini sağlıyor. Ayrıca toksinlerin idrar yoluyla vücuttan atılmasında görev alıyor. Üroloji Uzmanı Op. Dr. Kenan Yiğit Yıldız, bu organın sağlıklı olmasının tüm bedeni etkilediğini söylüyor.



BOL SU ŞART

Böbrek sağlığı için yeterli miktarda su içilmesi gerektiğini söyleyen Op. Dr. Yıldız, her gün yaklaşık 3 litre su içilmesini öneriyor. "Böbreğimiz için değil tüm vücut sağlığımız için egzersizi ihmal etmemeliyiz. Çünkü egzersiz kan dolaşımını, damar sağlığını ve metabolizmayı dengeleyerek böbreğin yeterince beslenmesini ve vücuttaki kanın böbreğe yeteri kadar ulaşıp temizlenmesini sağlar. Vücuda ciddi zararlar veren alkol ve sigaradan da uzak durulmalı. Bu zararlı alışkanlıklar böbreklere çok fazla atık madde iş yükü getirir, böbreğin işlevini görmesini engeller" diyor. Doğal ya da yapay kaynaklı tüm ilaçların böbrekleri etkilediğini belirten Op. Dr. Kenan Yiğit Yıldız, özellikle ağrı kesicilerdeki riske değiniyor. Şöyle devam ediyor: Böbrek hastalıkları daha sonradan ortaya çıkabildiği gibi genetik geçiş de gösterebilir. Bu nedenle ailede bilinen böbrek hastalığı olanların bu konuda farkındalık sahibi olması ve en az yılda bir kez kontrollerini yaptırmaları gerekir. Özellikle şeker hastalığı, kalp hastalığı, tansiyon hastalığı, romatizmal hastalıkları olanlar kontrolleri ihmal etmemeli.

Tansiyon ve diyabet gibi kronik hastalıklar, böbrek sağlığına zarar veriyor.