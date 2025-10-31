PODCAST CANLI YAYIN

Böbreklerin düşmanı kronik hastalıklar

Kronik hastalıklar, en çok böbreklere zarar veriyor. Uzmanlar uyarıyor: Günde 3 litre su için. Yılda bir kez muayeneyi ihmal etmeyin.

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Böbreklerin düşmanı kronik hastalıklar

Sadece boşaltım sistemi olmayan böbrekler, insan sağlığı için kritik önem taşıyor. Vücudun su ve elektrolit dediğimiz sodyum potasyum-kalsiyum magnezyum gibi elementlerinin dengesini sağlıyor. Ayrıca toksinlerin idrar yoluyla vücuttan atılmasında görev alıyor. Üroloji Uzmanı Op. Dr. Kenan Yiğit Yıldız, bu organın sağlıklı olmasının tüm bedeni etkilediğini söylüyor.

BOL SU ŞART
Böbrek sağlığı için yeterli miktarda su içilmesi gerektiğini söyleyen Op. Dr. Yıldız, her gün yaklaşık 3 litre su içilmesini öneriyor. "Böbreğimiz için değil tüm vücut sağlığımız için egzersizi ihmal etmemeliyiz. Çünkü egzersiz kan dolaşımını, damar sağlığını ve metabolizmayı dengeleyerek böbreğin yeterince beslenmesini ve vücuttaki kanın böbreğe yeteri kadar ulaşıp temizlenmesini sağlar. Vücuda ciddi zararlar veren alkol ve sigaradan da uzak durulmalı. Bu zararlı alışkanlıklar böbreklere çok fazla atık madde iş yükü getirir, böbreğin işlevini görmesini engeller" diyor. Doğal ya da yapay kaynaklı tüm ilaçların böbrekleri etkilediğini belirten Op. Dr. Kenan Yiğit Yıldız, özellikle ağrı kesicilerdeki riske değiniyor. Şöyle devam ediyor: Böbrek hastalıkları daha sonradan ortaya çıkabildiği gibi genetik geçiş de gösterebilir. Bu nedenle ailede bilinen böbrek hastalığı olanların bu konuda farkındalık sahibi olması ve en az yılda bir kez kontrollerini yaptırmaları gerekir. Özellikle şeker hastalığı, kalp hastalığı, tansiyon hastalığı, romatizmal hastalıkları olanlar kontrolleri ihmal etmemeli.

Tansiyon ve diyabet gibi kronik hastalıklar, böbrek sağlığına zarar veriyor.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan DEM Heyeti'ni Külliye'de kabul etti! PKK'nın çekilme kararı ve atılacak adımlar masada: Komisyon İmralı'ya gidecek mi?
Hüseyin Gün’ün “manevi annesi” Seher Alaçam’ın şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı
TRT World Forum 2025 Başlıyor
Afganistan ve Pakistan ateşkeste uzlaştı: Yeni durak İstanbul!
D&R
Başkan Erdoğan'dan Friedrich Merz'in yanında "Gazze" mesajı: Almanya olarak soykırımı görmüyor musunuz? | "Türkiye'yi AB'de görmek istiyoruz"
İdefix
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı: Hakemlerin bahis oynaması rezillik!
TBMM Komisyonu “Terörsüz Türkiye” sürecinde sona yaklaştı! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan TBMM’de “Terörsüz Türkiye” süreci için bilgi verdi
"Kim Milyoner Olmak İster?"de milyonluk soru heyecanı! "Fenerbahçe Spor Kulübünün kurucu üyesi ve ilk başkanı kimdir"
Erdoğan–Merz görüşmesi Alman basınında: Bild gazetesi “Gazze tartışması”nı hazmedemedi
Kripto telefondan çıkanlar... MI6'dan İmamoğlu ve ekibine güvenlik protokolü: Murat Ongun'u CIA'e Necati Özkan mı takip ettirdi?
Başkan Erdoğan'dan Alman gazeteciye İmamoğlu ayarı! Kumarbaz hakemlere tepki: Ne gerekiyorsa yapılıyor
Külliye'de ilginç anlar! Almanya Şansölyesi Friedrich Merz duracağı yeri şaşırdı
Casusluk "Eko"sistemi çözülüyor! 'İstanbul Senin' soruşturmasında ikisi daire başkanı 4 yeni gözaltı: Verileri Almanya ve ABD'ye sızdırdılar
Alman basınında gündem Şansölye’nin eşi! Türkiye ziyaretinde First Lady Charlotte Merz sürprizi
İsrail’in Google ve Amazon’la gizlice imza attı! 1.2 milyar dolarlık anlaşmada “göz kırpma mekanizması” ortaya çıktı
Galatasaray'a transferde iki yıldız! Victor Osimhen kankasını getiriyor
Zorbay Küçük bahis hesabı olmadığına dair suç duyurusunda bulundu
TORBA YASAYLA EMEKLİYE YENİ HESAP: SSK BAĞ-KUR'a primde 9 kat uygulaması, maaş zammı, borçlanmada asgari ücret etkisi yolda!