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Bitter çikolatanın faydaları nelerdir? Nelere iyi gelir?

Uzmanlar, travma, eller, ayaklar, kollar, bacaklarda ve ayak bileklerinde görülen ödemden korunmak için bitter çikolata tüketmek gerektiğini söylüyor.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 11 Eylül 2024
Bitter çikolatanın faydaları nelerdir? Nelere iyi gelir?

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Ödem, vücuda giren suyun çıkan suya eşit olmama hali olarak tanımlanıyor. Vücutta travmalar haricinde en çok eller, ayaklar, kollar, bacaklarda ve ayak bileklerinde daha fazla fark ediliyor. Aşırı tuzlu yiyecek veya içecek tüketmek, çok uzun süre aynı pozisyonda oturmak veya yatmak, hamilelik, adet öncesi hormonal değişim, yüksek tansiyon ilaçları, ödem ayrıca bazı ilaçların yan etkisi olarak ortaya çıkabiliyor. Diyetisyen Şükrü Can Gülşen, ödem atıcı yiyecekleri sıralıyor: Muz, patates, avokado, domates, kepekli tahıllar fındık, yeşil yapraklı sebzeler, bitter çikolata.

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