Bel fıtığı hayat kalitesini ciddi manada etkiliyor... Uzmanlar Fıtığı doğru tanımanın önemine dikkat çekiyor!

Hayatı kabusa çeviren bel ağrısı, toplumda her 10 kişiden 8'inde görülüyor. Herkes 'Eyvah fıtık mı oldum' korkusuna kapılıyor. Genellikle 30-50 yaş arasında görülen bel fıtığı omurlar arasındaki disklerde görülüyor. Günümüzde hareketsizlik ve obezite sorununun giderek yaygınlaşması, bu hastalığın artık 20'li yaşlardaki gençlerde de ortaya çıkmasına yol açıyor. Dr. Öğretim Üyesi Murat Hamit Aytar, bel fıtığında erken tanı ile tedavinin çok önemli olduğuna dikkat çekiyor. Bu hastalıkla ilgili doğru bilinen yanlışları açıklıyor...



YERDE YATMAYIN



YANLIŞ: Yerde yatmak bel ağrısına iyi gelir.

DOĞRU: Belimizi korumak, destek almak ve dinlendirmek için yerde yatmak doğru değildir. Omurganın hafif şeklini alan ama çökmeyen orta sertlikteki yataklar, yani ortopedik veya yoğun içerikli visco grubu yataklar en iyi yatak olarak görülür.



YANLIŞ: Sürekli korse-kuşak takmak bele faydalıdır.

DOĞRU: Sert veya yumuşak korse, erken dönemde, 1-2 hafta kullanıldığında fayda sağlar Ancak uzun süre düzenli kullanımı merkez bölge kaslarında tembelliğe ve güçten düşüşe yol açabilir.



YANLIŞ: Fıtığın tek tedavisi ameliyattır.

DOĞRU: Tedavide ilk seçenek ameliyat dışı yöntemlerdir. Sorunlu disk konservatif tedavilerle eski sağlıklı haline dönmese de hasta bu tedavilerle ömür boyu ağrısız bir yaşam sürebilir. İstirahat, korse, ilaç tedavisi ile başlanıp gereğinde fizik tedavi programları, bele lokal enjeksiyon tedavileri de uygulanır. Sorunlardan yüzde 90'ında konservatif tedaviden oldukça başarılı sonuçlar alınır.



YANLIŞ: Ameliyat dışı yöntemler fıtığı kalıcı olarak iyileştirir.

DOĞRUSU: Bel kemikleri arasındaki disklerde, eklemlerde ve kemik yüzeylerinde oluşan yıpranmalar uzun zamana yayılabilen ciddi süreçler olup, tamamen eski hallerine dönmez. İstirahat, ilaç ve korse gibi ameliyat dışındaki tedaviler özellikle sinir dokulara olan basılar azalır, ciddi rahatlama sağlanır. Ancak kesin çözüm sunmaz.



YANLIŞ: Ameliyat fıtığı tam olarak iyileştirir.

DOĞRU: Ameliyat bel fıtığını kalıcı olarak iyileştirmez. Ameliyat yalnızca yırtılmış, patlamış ve sinir dokuları ezip bası yaratan disk parçalarının ortadan kalkmasına, sinirleri daraltan kanal yapılarının genişletilerek rahatlatılmasına net fayda sağlar.



YANLIŞ: Bel fıtığı ameliyat sonrası hep nüks eder.

DOĞRU: Bel fıtığı ameliyatlarında başarı oranı yüzde 90'dır. Tekrarlama ihtimali ise ameliyatın yeterliliğine, omurga yapısına ve disk, eklem, bağ ile kas dokularının yeterliliğine ve kişinin kendini koruma kapasitesine göre değişmekle birlikte, bu risk yüzde 5-10 gibi düşük bir oranda seyreder.



YANLIŞ: Genetiktir.

DOĞRU: Bel fıtığı genetik bir hastalık değildir. Ailenizde bel sorunları sık görülüyorsa bu daha dikkatli olmanız ve koruma önerilere uymanızın önemli olduğu anlamına gelir.