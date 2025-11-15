PODCAST CANLI YAYIN

B12 vitamini eksikliği ciddi sağlık sorunlarına yol açıyor!

50 yaş üstü kişiler B12 seviyelerini düzenli test ettirmeli. Eksiklik sinir sistemi ve bedende sorunlara, enjeksiyonlarda ise kaşıntı, kızarıklık ve kas kramplarına yol açabiliyor.

B12 vitamini, sinir sistemi ile beden sağlığının korunması açısından çok kritik görev görüyor. Eksikliğinde ise sağlık sorunları meydana getiriyor. Dr. Muharrem İngeç, B12 vitamini eksikliğinin dikkate alınması gerektiğini söylüyor:

50 YAŞ ÜSTÜ DÜZENLİ TEST
Tavuk, kırmızı et, balık, karaciğer, yumurta, süt, peynir ve yoğurt ile bazı sebze ve meyveler, suda çözünebilen özellikteki B12 vitamini bakımından zengindir. İnsan vücudunda yaklaşık 4 miligram kadar depolanabilen B12 vitaminin yaklaşık olarak yarısı karaciğerde depolanıyor. Vücutta eksik olduğu kan sayımıyla belirleniyor. İleri yaşta ortaya çıkma riski yüksek olduğu için 50 yaşından sonra düzenli kan testleri ile B12 seviyeleri takip edilmelidir.

KIZARIKLIK YAPABİLİR
B12 vitamini, diğer B vitaminlerinin aksine vücutta üretilememekte ve dışardan takviye olarak alınabilmektedir. B12 vitamininin damar yoluyla vücuda verilmesi, ağızdan alınan tabletlere göre daha etkili olmaktadır. Bazı durumlarda, dışarıdan B12 vitamini destek tedavilerinin yan etkileri de ortaya çıkabilir. Enjeksiyon bölgesinde kaşıntı ve kızarıklık, ishal, vücutta şişme hissi ve ağrı hafif yan etkilerdir. Düzensiz kalp atımı, ayaklarda şişme ve kas krampları ise enjeksiyonun ağır yan etkileri arasında yer alır ve vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurmayı gerektirir.


