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Altın buluş: Kanser tedavisinde çığır açacak gelişme: Prof. Dr. Nizami Duran, kanser hücrelerini yok etmeyi başardı

Prof. Dr. Nizami Duran kemoterapinin yan etkisini kaldıran bir kanser ilacı yaptı. Hatay'ı vuran depreme rağmen çalışmasını sürdürdü. Uluslararası buluş alanında altın madalya kazandı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 11 Aralık 2023 Güncelleme 11 Aralık 2023, 07:00
Altın buluş: Kanser tedavisinde çığır açacak gelişme: Prof. Dr. Nizami Duran, kanser hücrelerini yok etmeyi başardı

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi'nde görevli Prof. Duran, kemoterapinin sağlıklı hücreyi de yok ettiğini belirtti. Bu toksit yani zehir oluşturan etkiye karşı bir proje geliştirdi.



Özellikle meme ve akciğer tümörlerini sağlıklı hücrelere zarar vermeden yok etti. Uluslararası alanda altın madalya alıp şunu söyledi: Sadece kanserli alanı hedef alıyoruz.

Prof. Dr. Nizami Duran, Hatay'ı vuran depreme rağmen çalışmasını sürdürdü. 20'nin üzerinde ülkeden 500'e yakın projeyi geride bırakıp "En İyi Patent Ödülüne" de layık görüldü...

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