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    Cilt kırışıklıkları soğuk havalarda ortaya çıkıyor! Çatlaklara kış kış deyin

    Kış aylarında soğuk hava ve rüzgar, derinin kuruluğunu artırıyor. Bazı deri hastalıklarında belirgin artış oluyor. Dr. Ümit Bostancı, güneş ışınlarının azalması sonucu artan melankolik ruh hali ve buna bağlı stresin ortaya çıkabileceğini belirtiyor.

    Çatlaklara kış kış deyin

    Kış aylarında soğuk hava ve rüzgar, derinin kuruluğunu artırıyor. Bazı deri hastalıklarında belirgin artış oluyor. Dr. Ümit Bostancı, güneş ışınlarının azalması sonucu artan melankolik ruh hali ve buna bağlı stresin ortaya çıkabileceğini belirtiyor. Cilt sorunlarından korunmak için önerilerde bulunuyor: Stres seviyesini azaltmak için açık güneşli havada yürüyüş, spor yapın.

    ELDİVEN ŞART
    Eller soğuk hava ve sudan korunmalı, soğuk suyla eller yıkanmamalı, bulaşık yıkarken pamuk astarlı eldiven takılarak deterjan ve soğuk sudan korunmalı. Su temasından sonra mutlaka ellere nemlendirici kremler uygulayın. Elleri yıkarken gliserinli sabunlar veya sabun içermeyen yıkama jelleri veya köpükler kullanın.

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    Haberler Sağlık Cilt kırışıklıkları soğuk havalarda ortaya çıkıyor! Çatlaklara kış kış deyin
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