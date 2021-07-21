Glokom hastalığı göz kayıplarına neden oluyor | Glokom nedir?

Normal bir gözde göz sıvısı sürekli üretilir ve sonrasında dengeli bir şekilde boşaltılır. Bu sayede göz içi basıncı olması gereken seviyede kalır. Göz içi basıncı artarsa göz sinirleri ve damarları üzerinde baskı da artar. Göz siniri, zamanla zayıflar ve körlüğe yol açar.