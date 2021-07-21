Glokom hastalığı göz kayıplarına neden oluyor | Glokom nedir?

Göz tansiyonu yani glokom, her yaşta görülebilmekle beraber genellikle 40 yaş üzerinde sıkça görülüyor. Yaygın bir sağlık sorunu olan glokom, tedavi edilmediğinde körlüğe yol açabiliyor. Ancak doğru tedaviyle hastalığın tedavi edilebileceğini belirten Op. Dr. Kemal Yıldırım, şunları anlatıyor:
GLOKOM NEDİR?
Glokom, göz içi basıncının yükselip görme sinirini tahrip etmesi durumudur.
Normal bir gözde göz sıvısı sürekli üretilir ve sonrasında dengeli bir şekilde boşaltılır. Bu sayede göz içi basıncı olması gereken seviyede kalır. Göz içi basıncı artarsa göz sinirleri ve damarları üzerinde baskı da artar. Göz siniri, zamanla zayıflar ve körlüğe yol açar.