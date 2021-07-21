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    Glokom hastalığı göz kayıplarına neden oluyor | Glokom nedir?

    Glokom, yaş ilerledikçe ortaya çıkıyor. Yaygın bir sağlık sorunu olan glokom, tedavi edilmediğinde körlüğe yol açabiliyor. Op. Dr. Yıldırım, havuç, bakla ve domatesin gözümüzü koruduğunu söylüyor.

    Havuç bakla gözünü sakla

    Göz tansiyonu yani glokom, her yaşta görülebilmekle beraber genellikle 40 yaş üzerinde sıkça görülüyor. Yaygın bir sağlık sorunu olan glokom, tedavi edilmediğinde körlüğe yol açabiliyor. Ancak doğru tedaviyle hastalığın tedavi edilebileceğini belirten Op. Dr. Kemal Yıldırım, şunları anlatıyor:

    GLOKOM NEDİR?
    Glokom, göz içi basıncının yükselip görme sinirini tahrip etmesi durumudur.

    Normal bir gözde göz sıvısı sürekli üretilir ve sonrasında dengeli bir şekilde boşaltılır. Bu sayede göz içi basıncı olması gereken seviyede kalır. Göz içi basıncı artarsa göz sinirleri ve damarları üzerinde baskı da artar. Göz siniri, zamanla zayıflar ve körlüğe yol açar.

        NORMALİ KAÇTIR?
        Göz tansiyonunun normal seviyesi 10-20 mmHg arasındadır.

        Göz tansiyonu sınırı 20'yi geçerse hastalığa dair belirtiler ortaya çıkmaya başlayabilir. En ideal göz tansiyonu değeri ise 17 mHGg olmalıdır.

        TEDAVİSİ MÜMKÜN MÜ?
        Göz içi sinirlerinin fazla zarar görmediği durumlarda sinirleri korumak için damla tedavisi uygulanmaktadır. Damla tedavisinin yetmediği durumlarda lazer tedavisine başvurulmaktadır. Her iki tedavinin de çözüm olamadığı durumlarda ise cerrahi yöntemlere başvurulmaktadır.

            DOĞRU BESİN TÜKETİMİ ÖNEMLİ
            Hastalar aşırı miktarda olmamak şartıyla düzenli olarak bakla, domates, havuç, çörekotu tüketerek göz tansiyonlarının dengelenmesini ve göz sağlıklarını korumayı sağlayabilirler.

            BUNLAR VARSA DİKKAT
            Görme duyusunun azalması
            Gözde kızarıklık
            Şiddetli göz ağrısı
            Bulanık görme
            Mide bulantısı
            Kusma

            TETİKLEYİCİ DURUMLAR VAR
            Genetik faktörler
            İnce kornea
            Şeker hastalığı
            Yaşlılık
            Kansızlık
            Miyop veya hipermetrop
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