İnsülin direnci kilo vermeyi geciktiriyor | Direncin önüne geçmek için 7 önlem

KISIR DÖNGÜYE SOKUYOR

Vücut, glukozun kullanılabilmesi için daha yüksek düzeyde insülin salgılanmaya başlıyor. Vücuttaki yağ oranı arttıkça salgılanan insülin miktarı da artıyor. Ortaya çıkan direnç ile de kilo alınıyor. Bu şekilde hasta kısır bir döngüye girmiş oluyor. Ancak fiziksel hareketsizlik, ailede tip 2 diyabet hastalığı olması, polikistik over sendromu, D vitamini eksikliği de insülin direncine zemin hazırlayan diğer faktörlerdir.