İnsülin direnci kilo vermeyi geciktiriyor | Direncin önüne geçmek için 7 önlem

İnsülin, pankreas bezinden salgılanan ve glukozun yani şekerin vücutta kullanılabilmesini sağlayan hormona deniyor. İnsülin direnci, tüm dünya ve ülkemizde giderek artan obezitenin nedenlerinden biri olarak öne çıkıyor.
İnsülin direnci tablosunda, vücutta fazlası depolanan ve kullanılamayan glukoz, kilo alımını ve iç organlardaki yağlanmayı hızlandırıyor. Bir yandan da yüksek düzeylerde salgılanarak pankreası yoruyor. Diyabet gelişimine zemin hazırlıyor. Günlük yaşamda kişinin yaşadığı belirtilere dikkat etmesi, insülin direncinin fark edilmesinde büyük önem taşıyor. Uz. Dr. Gökhan Yazıcıoğlu, insülin direncinin belirtileri ve alınması gereken önlemler hakkında bilgi veriyor:
SABAHLARI YORGUN UYANMA