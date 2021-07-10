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    İnsülin direnci kilo vermeyi geciktiriyor | Direncin önüne geçmek için 7 önlem

    Kilo verememenin en büyük sebebi insülin direncinin tedavisinde yaşam tarzında ve beslenme alışkanlıklarında değişiklik gerekiyor. Uzmanlar, direncin önüne geçmek için 7 önlemi sıralıyor.

    Yedim seni obezite!

    İnsülin, pankreas bezinden salgılanan ve glukozun yani şekerin vücutta kullanılabilmesini sağlayan hormona deniyor. İnsülin direnci, tüm dünya ve ülkemizde giderek artan obezitenin nedenlerinden biri olarak öne çıkıyor.

    İnsülin direnci tablosunda, vücutta fazlası depolanan ve kullanılamayan glukoz, kilo alımını ve iç organlardaki yağlanmayı hızlandırıyor. Bir yandan da yüksek düzeylerde salgılanarak pankreası yoruyor. Diyabet gelişimine zemin hazırlıyor. Günlük yaşamda kişinin yaşadığı belirtilere dikkat etmesi, insülin direncinin fark edilmesinde büyük önem taşıyor. Uz. Dr. Gökhan Yazıcıoğlu, insülin direncinin belirtileri ve alınması gereken önlemler hakkında bilgi veriyor:

    SABAHLARI YORGUN UYANMA


        İnsülin direncinin belirtileri, yemeklerden sonra ağırlık basması uyku hissi, ellerde titreme ve kötü hissetme, kilo verememe ya da kilo alımının devam etmesi, hızlı ve/ veya aşırı kilo alımı, sık sık tatlı yeme isteği ve tatlı krizleri, yorgunluk hissi ve sabahları yorgun uyanma, aşırı tüylenme, karaciğer yağlanması, bel çevresinin giderek genişlemesi, kol altları ve kasıklarda kahverengi görünümün oluşmasıdır.

        KISIR DÖNGÜYE SOKUYOR
        Vücut, glukozun kullanılabilmesi için daha yüksek düzeyde insülin salgılanmaya başlıyor. Vücuttaki yağ oranı arttıkça salgılanan insülin miktarı da artıyor. Ortaya çıkan direnç ile de kilo alınıyor. Bu şekilde hasta kısır bir döngüye girmiş oluyor. Ancak fiziksel hareketsizlik, ailede tip 2 diyabet hastalığı olması, polikistik over sendromu, D vitamini eksikliği de insülin direncine zemin hazırlayan diğer faktörlerdir.

        7 ÖNLEMİ UYGULAYIN
        1- VÜCUT ağırlığının ilk etapta en az %5'inin azaltılmasını hedefleyecek şekilde diyet programı oluşturulmalıdır.

            2- HAZIRLANACAK diyette tüm besin öğelerini içerecek şekilde dengeli olmalı, en az 4-6 öğün içerecek şekilde programlanmalıdır.

            3- RAFİNE karbonhidratlar mümkün olduğunca azaltılmalıdır.

            4- KISA şok diyetlerden ziyade yaşam boyu sürdürülebilir tarzda beslenme programı benimsenmelidir.

            5- GÜNLÜK olarak mutlaka düzenli egzersiz yapılmalı ya da hareketli bir yaşam tarzı benimsenmelidir.

            6- UYKU düzeni, insülin direncinin kontrol edilmesinde çok önemlidir.

            7- YAŞAM tarzı değişikliklerinden yarar görülemeyen hastalarda ilaç kullanımı düşünülebilir. İlaç dozu mutlaka uzman kontrolünde ayarlanmalıdır.
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