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    hastalıkları ve işitme kaybı toplumda sık görülüyor: Kulak tıkanıklığına dikkat

    hastalıkları ve işitme kaybı, toplumda sık görülüyor. Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. zer en sık görülen hastalıkları ve tedavi yöntemlerini sıralıyor.

    Kulaklara küpe olsun

    KULAK TIKANIKLIĞI: salgının dış kulak yolunda birikmesiyle oluşur. uzmanının salgıyı çıkarması gerekir. Aksi halde işitme kaybı görülür.

    ENFEKSİYONLAR: Dış kulak yolu çeşitli bakteri, mantar, virüs enfeksiyonlarından etkilenebilir. Genellikle lokal travma ve kulak yolunun kirli su ile teması sonrasında ortaya çıkar. Enfeksiyon ilerledikçe akıntı ve kulak yolunda birikime bağlı olarak işitme kaybı, kulak etrafında veya boyundaki lenf bezlerinde büyüme ve ağrıya yol açabilir. Tedavide geç kalınması halinde işitme kaybı görülebilir.

    İŞİTME KAYBI: Hemen her yaş grubunda ortaya çıkabilir. Erişkinlerde enfeksiyon, damar hastalıkları, genetik nedenlerden kaynaklanır. İleri yaşlarda ise gürültüye bağlı görülebilir.

    BAŞ DÖNMESİ: Toplumda kristal kayması olarak da bilinir. Bu tablolar genellikle bireyde önemli bir kaygı oluşturur.

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