Uzun yaşamın sırrı nedir? Sağlıklı bir hayat için bu besinlere dikkat

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Prof. Dr. Osman Erk, sağlıklı yaşamın kişinin kendi elinde olduğunu belirtti. "Bağışıklık sistemimiz ne kadar güçlü olursa hastalıklara yakalanma riskimiz de o kadar azalır" dedi.
BESLENME
Taze, temiz ve rengarenk besinler tüketmek gerekir. Et ve diğer hayvansal ürünler ise asla ana menüde yer almamalıdır. Hayvansal ürün ve et tüketilecekse çok az miktarda ve organik olan tercih edilmelidir. Günde en az 10-12 porsiyon sebze ve meyve tüketilmelidir. Özellikle turpgiller, sarımsak, soğan, turp, mantar, kivi, nar, havuç ve pancar en gözde besinler olmalıdır.
AŞI
Aşılar öldürücü mikrobik hastalıklardan korunmak için en etkili tedavi araçlarıdır. Hem çocuklar hem de erişkinler için vazgeçilmez unsurlardır. Otizm yaptığı ve kansere yol açtığı gibi iddialar doğru değildir.