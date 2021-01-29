Uzun yaşamın sırrı nedir? Sağlıklı bir hayat için bu besinlere dikkat

BESLENME

Taze, temiz ve rengarenk besinler tüketmek gerekir. Et ve diğer hayvansal ürünler ise asla ana menüde yer almamalıdır. Hayvansal ürün ve et tüketilecekse çok az miktarda ve organik olan tercih edilmelidir. Günde en az 10-12 porsiyon sebze ve meyve tüketilmelidir. Özellikle turpgiller, sarımsak, soğan, turp, mantar, kivi, nar, havuç ve pancar en gözde besinler olmalıdır.