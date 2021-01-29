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    Uzun yaşamın sırrı nedir? Sağlıklı bir hayat için bu besinlere dikkat

    Prof. “Genler tüfeği doldurabilir ama tetiği çeken yaşam tarzıdır” diyor. Sağlıklı bir hayat için şunları öneriyor: Günde 12 porsiyon sebze-meyve tüketin. ağı, soğanı eksik etmeyin.

    Sağlık için bağışıklık diyeti

    İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Prof. Dr. Osman Erk, sağlıklı yaşamın kişinin kendi elinde olduğunu belirtti. "Bağışıklık sistemimiz ne kadar güçlü olursa hastalıklara yakalanma riskimiz de o kadar azalır" dedi.

    BESLENME
    Taze, temiz ve rengarenk besinler tüketmek gerekir. Et ve diğer hayvansal ürünler ise asla ana menüde yer almamalıdır. Hayvansal ürün ve et tüketilecekse çok az miktarda ve organik olan tercih edilmelidir. Günde en az 10-12 porsiyon sebze ve meyve tüketilmelidir. Özellikle turpgiller, sarımsak, soğan, turp, mantar, kivi, nar, havuç ve pancar en gözde besinler olmalıdır.

    AŞI
    Aşılar     öldürücü mikrobik hastalıklardan korunmak için en etkili tedavi araçlarıdır. Hem çocuklar hem de erişkinler için vazgeçilmez unsurlardır. Otizm yaptığı ve kansere yol açtığı gibi iddialar doğru değildir.

        VİTAMİN VE MİNERAL
        Sağlıklı yiyecek seçimi kadar kaliteli besin takviyesi de önemlidir. Özellikle yaşlılar, bağışıklık sistemlerini desteklemek için multivitamin kullanmalı. Ancak bunlar asla dengeli ve yeterli bir beslenme düzeninin yerine geçemez.

        BUNLARA DİKKAT
        Vitamin, mineral, yağ asitleri ve diğer elzem bileşikleri barındıran multivitamin ilaçların mutlaka sağlıklı ve doğal unsurlar içermeleri gerekir. Bu nedenle güvenilir firmaların kaliteli ve sertifikalı ürünleri tercih edilmelidir.

        SAĞLIKLI HAYATIN ŞİFRESİ
        PROF. DR. OSMAN ERK
        HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL
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