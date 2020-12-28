Dereotu deyip geçme

Çok iyi bir lif kaynağı olan bu mucizevi bitki, özellikle Asya'da tedavi edici ilaç gibi kullanılıyor. Düzenli tüketildiğinde, iştah açıyor, böbrek hastalığına iyi geliyor, öksürüğü gideriyor, bronşit ve hemoroid hastalıklarını tedavi ediyor.
GÜÇLÜ BİR ONARICI
Kansere karşı etkili olan nar, kalp ve damar hastalıklarından korur, enfeksiyonları önler, hafızayı güçlendirir, sindirim sistemini düzenler.
YER ELMASI HASTALIK YER
Bu sebze, kolesterolü dengeler. Yeni annelerde süt yapar, yaraların iyileşmesini sağlar, hücreleri korur. Kalp hastalıklarına yakalanma riskini azaltır.