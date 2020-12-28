Dereotu deyip geçme

Çok iyi bir lif kaynağı olan bu mucizevi bitki, özellikle Asya'da tedavi edici ilaç gibi kullanılıyor. Düzenli tüketildiğinde, iştah açıyor, böbrek hastalığına iyi geliyor, öksürüğü gideriyor, bronşit ve hemoroid hastalıklarını tedavi ediyor.