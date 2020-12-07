Adet düzensizliği nedir? Adet döneminin hangi aralıklarda olması gerekir? İşte tüm merak edilenler...

Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Tülay Çağlar, adet düzensizliğini anlattı. Bu konuyla ilgili merak edilen soruları şöyle yanıtladı:

Adet düzensizliği nedir? Normalde her kadın 21-35 gün arasında değişen bir adet döngüsü yaşar. Adet düzeni, bir reglin başlangıcından sonraki reglin başlangıcına kadar olan süredir. Bu adet döngüsü, 2-7 gün sürer. Total kanama miktarı, 40± ml'dir. Bu düzenin haricinde olan bütün kanamaları adet düzensizliği olarak tanımlayabiliriz. Ilk adet görüldüğünde 1-1.5 yıl adet düzensizliği görülebilir, ayrıca menopoz öncesi premenopozal dönemde de adet düzensizliği ile sıkça karşılaşırız.

Nasıl tedavi edilir? Adet düzensizliği hormonal kaynaklı bir nedense, hormon düzenleyici ilaçlar verilerek adet düzensizliğinin tedavisi yapılır. Endokrinolojik nedenden kaynaklı bir adet düzensizliği varsa (tiroid, prolaktin, diyabet vs.), ona yönelik tedavi uygulanır. Adet düzensizliğine neden olan rahim kaynaklı bir problem mevcutsa, bu probleme yönelik histeroskopi, myomektomi gerekirse, rahmin alınmasına kadar gidebilecek cerrahi müdahale yapılması gerekebilir.

Sancı, hastalık belirtisi mi? Adet öncesi ve adet sırasındaki sancı birçok kadında karşılaştığımız bir problemdir. Burda ağrının şiddeti çok önemlidir. Adet döneminde ağrı kesiciler ile bu sancılar ortadan kaldırılabilir, bu yeterli olmazsa doğum kontrol hapları önerilebilir. Çok şiddetli ağrı ile karşımıza gelen hastadan endometriozis akla gelmelidir.

HAMİLE KALABİLİR Mİ?

Adet düzensizliğinin en sık rastlanan sebebi anovülasyon dediğimiz yumurtlamanın gerçekleşmediği durumdur. Böyle durumlarda düzeni bozulmuş olan hormonlar dengelenerek gebelik şansı sağlanmış olur. Uygun tedavi ile gebelik oluşmasında bir problem yaşanmaz.

ÖNERİLERİNİZ NELERDİR?

Sancılı adet (dismenore) tedavisi nedene yönelik olarak ağrıyı azaltan ilaçlar, kas gevşeticiler veya hormonal tedavi önerilir. Çok nadir olgularda cerrahi işleme gerek duyulabilir.

NELER SEBEP OLUR?

Aşırı stres

Aşırı kilo kaybı veya kilo alımı

Beslenme bozuklukları

Ağır egzersiz

Çevre ve iklim değişiklikleri

Kronik hastalıklar

Tiroid bozuklukları

Yumurtalık kistleri

Antidepresan ilaç kullanma

Yumurtalıkların veya rahmin alınması

Yumurtalık veya beyin tümörleri

Radyoterapi veya kemoterapi tedavileri

Kürtaj sonrası rahim içi yapışıklıklar

Düzensiz kullanılan hormon ilaçları.

OP. DR. TÜLAY ÇAĞLAR - KADIN SAĞLIĞININ SIRLARI -1

HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL

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