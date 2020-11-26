



"Tedavi öncesi son 3 gün maddeyi almamış olması gerekir"

Dicle Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı öğretim üyesi Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Tedavi Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Atlı, çip uygulaması yapılırken hastanın son 3 gün içerisinde uyuşturucu madde kullanmamış olması gerektiğini söyledi. Prof. Dr. Atlı, "Dicle Üniversitesi psikiyatri bölümü olarak bağımlılığı özel önem gösteriyoruz. Rektörlüğümüz de Dicle Üniversitesine bağlı olarak bir tedavi merkezi açmıştı. Son zamanlarda daha önce yüksek maliyetlerle yapılan halk arasında 'çip' olarak bilinen uygulamayı biz de yapıyoruz. Özellikle son bir yıldır, ocak 2020'den beri neredeyse haftada 1-2 tane takıyoruz. Pandemi olmasına rağmen eroin bağımlıları özellikle gelmeye devam ediyor. Bu çip dediğimiz olay Naltrekson İmplantır, cildi karın derisine 2 santim kadar açıp implantımızı cilt altına yerleştiriyoruz. Alkol ve eroin bağlamlılarının tedavisinde etkilidir, 3 aylık tedavi başarı şansı sağlıyor. 2-3 sefer tekrarlanması öneriliyor. Şuana kadar 60 vakaya taktık, tek bir hastada çıkartmak zorunda kaldık o da alerjik reaksiyon gösterebiliyor. Başarı oranımızın çok yüksek olduğunu gösteriyor ve her ilacın yan etkisi olduğu gibi çipin de olabiliyor. Çip takma yaşı 18 yaş üstü takıyoruz, ama 15 yaş üstü takılan veriler de var. Fiyatları AMATEM birimlerinde kısmen devlet kısmen hasta karşılıyor, bizim buradaki tüm maliyeti hasta kendisi karşılıyor. 280 Euro yakın bir para, Eczacılar Odası ile birlikte alınıyor. 2 günde elimize ulaşıyor, hastanın son 3 gün maddeyi almamış olması gerekiyor. Son 72 saat içerisinde madde almış ise takılmaz, 3 gün içerisinde hastayı rahatlatıcı ve ishalini giderici, ağrılarını keserek geçiştiriyoruz ve sonrasında takma işlemi gerçekleştiriyoruz. 2 gün içerisinde etkisi çıkıyor, kişinin madde alma isteği azalıyor, maddedeki hazzı bitiriyor, kişi çip etkisinde iken madde alırsa yoğun ağrılar hissederek zehirlenebiliyor. Zevk alamadıklarını anlayınca kullanmıyorlar, başarı oranı bizim vakalar üzerinde epey yüksek" dedi.