Bunları geçiştirmeyin

Sonbaharda mevsim değişikliği ve sıcaklıkların düşmesiyle birlikte bağışıklık sisteminin yavaşlamasının, sağlık problemlerine yol açabileceği uyarısında bulunan İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Yusuf Yıldırım, "Yaz döneminin hareketliliğinden, sonbaharın daha hareketsiz ve stabil yaşamına geçiş yapıldığı bu günlerde hareketsizliğin olumsuz bir getirisi olarak obezite, diyabet, kalp-damar sorunları şiddetlenebiliyor" diye konuştu. Yıldırım, meyve-sebzelerin de bu dönemde mutlaka sofralarda yerini alması gerektiğini vurguladı.



ŞARKÜTERİ ÜRÜNÜ TÜKETMEYİN

Sabah kahvaltıda şarküteri ürünleri yerine taze sebze ile taze veya kuru meyve, yulaf, kefir gibi ürünleri tercih edin.

YÜKSEK ISIDA PİŞİRMEYİN

Yiyecekleri yüksek ısıda ve yağda pişirmek yerine salata tarzında tüketin.

Etin ızgarada piştiği ve sebzelerin bir arada olduğu bir öğün tüketmek, bağışıklık sisteminin daha güçlü olmasına katkı sağlayacaktır.

BALIK TÜKETİN

Balık sezonunun açılması ile birlikte sofralarımızdan eksik etmememiz gereken deniz ürünleri, sağlığı korumak için en önemli besin öğelerindendir.

Sonbahara geçiş yaparken özellikle yeşil yapraklı sebzeler, turunçgiller ve baklagiller, vitamin ihtiyacımızı karşılamamıza yardımcı olur.

D VİTAMIİNİ ÖNEMLİ

Hareketsiz yaşamın; kan basıncının, bağışıklık ve dolaşım sisteminin olumsuz etkilenmesine sebep olduğunu belirten Uzm. Dr. Yusuf Yıldırım, önerilerini şöyle sıraladı: "Açık havada orta-yüksek tempoda yürüyüş veya koşu yapmak faydalı olacaktır. Böylece hem oksijenden hem de güneş enerjisinden daha fazla yararlanıp D vitamini seviyesinin artması sağlanabilir. Egzersiz yapmak dolaşımı hızlandıracaktır."

BAL GİBİ CİNSEL HAYAT

Uzmanlar gerçek balın sağlığa birçok faydası olduğunu söylüyor. Cinsel hayata da iyi gelen bal, sperm kalitesini artırıyor. İsteksizliği azaltıyor. Afrodizyak etkisi yapan diğer besinler ise şöyle sıralanıyor:

FINDIK: E vitaminiyle cinsel gücü destekler.

VANİLYA: Kadınlarda cinsel isteği artırır.

İNCİR: Kısırlık riskini azaltır.

YEŞİL ÇAY KANSERE HOŞÇA KAL!

Her hastalığın erken teşhisi, tedavide önem arz ediyor. Hastalık kanser olunca daha da hayati oluyor. Onkoloji Uzm. Prof. Dr. Uğur Coşkun, yeşil çayın içerisinde yer alan bazı moleküllerin kanser önleyici özellikleri olabileceğini ifade etti.