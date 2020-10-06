Su iç zinde kal

Uzmanlar, günde 2 litre su tüketmenin birçok faydası olduğunu açıkladı. İşte suyun eşsiz faydaları: KİLO: Birkaç kilo fazlalığınız varsa, sabahları içeceğiniz bir bardak limonlu sıcak su, metabolizmanızı hızlandırarak zayıflamanıza yardımcı olur.

BOĞAZI RAHATLATIR: Ilık su, soğuk algınlığı, öksürük ve boğaz ağrısı için mükemmel bir doğal çaredir. Balgamı çözer ve solunum borusundan çıkarmanıza yardımcı olur.

HÜCRE YENİLENİR: Aralıklarla günde 2 litre su tüketmek, vücudunuza detoks yapmak için harika bir fikirdir.

CİLDİ GÜZELLEŞTİRİR: Vücudu, toksinlerden arındırmak yaşlanmayı geciktirir. Sıcak su içerek, cildinizin esnekliğini arttırabilir, cilt hücrelerini onarabilir ve daha pürüzsüz bir cilde sahip olabilirsiniz.