Plastik kısırlaştırıyor | Cinsel sağlık

Hormonların bozulmasına neden olan ftalatlar, plastik ve ev eşyalarından kişisel bakım ürünlerine kadar her şeyde bulunabilir. Araştırmalar, ftalatların üreme sistemlerine de zararlı olabileceğini gösteriyor. Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Kalay, ftalatlar ve üreme sağlığı hakkında şu bilgileri verdi:

Ftalatlar, esnek, dayanıklı ve hoş kokulu olmalarını sağlamak için plastik, ev eşyası, ilaç, temizlik ve kişisel bakım ürününe eklenmektedir. Ancak bunlar buhar veya partikül olarak kolayca emilir. Yiyecek ve içecek işleme ve paketleme malzemelerinden içeriye sızan ve ilaçlarda bulunan ftalatları tüketiriz. Cildimiz bu bileşikleri losyonlar, makyaj malzemeleri ve şampuanlar yoluyla emer. Duş perdelerinden ve linolyum döşemelerden çıkan ftalatı bile soluruz. Bu da erkeklerde ve kadınlarda kısırlığa neden olur. Peki ftalatlara maruz kalmamak için ne yapmalıyız!

Etiket okuyucusu olun: 'Koku' veya 'parfüm' içeren kişisel bakım ürünleri satın almaktan kaçının. Ftalat içermeyen oje seçin ve ftalat içermeyen bir seçenek sunulmuyorsa kuaföre giderken kendi ojenizi götürün.

Plastiklerden kaçının: PVC plastiklerden yapılan gıda kapları, vinil plastik pişirme kapları, plastik gıda saklama kapları ve plastik gıda ambalajları ftalatlar içerir. Sıcak yiyecekleri saklamak ve hazırlamak için cam, seramik veya metal kullanın.

Paket yiyecekleri azaltın: Eviniz dışında hazırlanan yiyeceklerden daha fazla tüketirseniz, ftalatlara daha fazla maruz kalırsınız.

Eviniz için doğal malzemeler seçin: Vinil duş perdeleri, vinil zeminler, plastik pencere uygulamaları ve vinil pencerelerden kaçının.