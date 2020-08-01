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    • Sağlık
    • 01.08.2020 Gazete
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    Uzmanlar, bayramda yemeği fazla kaçıranlar için dengeleme u öneriyor.

    Bayram detoksu!

    Kurban Bayramı'nda şeker ve şekerli besin tüketiminin yanı sıra, et tüketimi de artmaktadır. Özellikle şişmanlık, yüksek tansiyon, kalpdamar, mide ve şeker hastalığı olan kişilerin beslenmelerine dikkat etmeleri gerekmektedir. İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Beslenme ve Uzmanı Dyt. Derya Fidan, "Etler sindirimi zor olan besinlerdir. Midebağırsak hastalığı olan kişiler kurban etlerini hemen tüketmemeli. Yağda kızartmalardan uzak durulmalıdır" dedi.

    Sabah kahvaltısı;

    4 yemek kaşığı kadar yoğurt
    2 yemek kaşığı kadar yulaf
    1 ince dilim ananas veya 12 adet kiraz
    10 tane çiğ badem veya fındık
    1 çay kaşığı toz tarçın ve çörekotu
    Tüm malzemeler karıştırılıp tüketilsin

    Ara öğün

    1 fincan kiraz sapı bitki çayı

    Öğle yemeği
    200 ml kadar smoothie

    Ara öğün
    1 fincan sütten yapılmış şekersiz kahve
    10 tane çiğ badem veya fındık

    Akşam yemeği

    6-8 yemek kaşığı kadar sebze yemeği
    1 kase yoğurt
    Çiğ ıspanak ve rokadan zengin mevsim salata (nar ekşisi ve mısır yok)

    Gece

    1 fincan melisa çayı

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