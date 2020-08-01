Bayram detoksu!

Kurban Bayramı'nda şeker ve şekerli besin tüketiminin yanı sıra, et tüketimi de artmaktadır. Özellikle şişmanlık, yüksek tansiyon, kalpdamar, mide ve şeker hastalığı olan kişilerin beslenmelerine dikkat etmeleri gerekmektedir. İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Derya Fidan, "Etler sindirimi zor olan besinlerdir. Midebağırsak hastalığı olan kişiler kurban etlerini hemen tüketmemeli. Yağda kızartmalardan uzak durulmalıdır" dedi.

Sabah kahvaltısı;

4 yemek kaşığı kadar yoğurt

2 yemek kaşığı kadar yulaf

1 ince dilim ananas veya 12 adet kiraz

10 tane çiğ badem veya fındık

1 çay kaşığı toz tarçın ve çörekotu

Tüm malzemeler karıştırılıp tüketilsin

Ara öğün

1 fincan kiraz sapı bitki çayı

Öğle yemeği

200 ml kadar smoothie

Ara öğün

1 fincan sütten yapılmış şekersiz kahve

10 tane çiğ badem veya fındık

Akşam yemeği

6-8 yemek kaşığı kadar sebze yemeği

1 kase yoğurt

Çiğ ıspanak ve rokadan zengin mevsim salata (nar ekşisi ve mısır yok)

Gece

1 fincan melisa çayı