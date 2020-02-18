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'in kusursuz cildinin sırrı ortaya çıktı! İşte cildi besleyen besinler

, kusursuz cildini bitter çikolataya borçlu olduğunu söyledi. Soğuk hava, cildimize de zarar veriyor. Beslenme ve , cildi besleyen yiyecekleri sıralıyor

Balkabağı zamanı durdurur

Soğuk hava, cildimize de zarar veriyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayça Güleryüz, cildi besleyen yiyecekleri sıralıyor:

BALKABAĞI: Yüzde 90'ı sudur. Cildi sivilce, iltihaptan korur.

SOMON: Hücrelerde oluşan yaşlılık sürecini yavaşlatır.

GREYFURT: Cilde kolajen desteği sağlar. Kırışıklıkları azaltır.

CEVİZ: Cildin kurumasını önler. Lekeleri azaltır.

YEŞİL ÇAY: Antioksidan etki gösterir. Yaşlanmayı geciktirir.

AVOKADO: Cildi nemlendirir. Cildin elastikiyetini korur.

BROKOLİ: Cildin yaşlanmasını geciktirir.

YUMURTA: Cilt dokusunu yeniler.

BİTTER ÇİKOLATA: Cildi nemli tutar.

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