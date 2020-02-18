Soğuk hava, cildimize de zarar veriyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayça Güleryüz, cildi besleyen yiyecekleri sıralıyor:
BALKABAĞI: Yüzde 90'ı sudur. Cildi sivilce, iltihaptan korur.
SOMON: Hücrelerde oluşan yaşlılık sürecini yavaşlatır.
GREYFURT: Cilde kolajen desteği sağlar. Kırışıklıkları azaltır.
CEVİZ: Cildin kurumasını önler. Lekeleri azaltır.
YEŞİL ÇAY: Antioksidan etki gösterir. Yaşlanmayı geciktirir.
AVOKADO: Cildi nemlendirir. Cildin elastikiyetini korur.
BROKOLİ: Cildin yaşlanmasını geciktirir.
YUMURTA: Cilt dokusunu yeniler.
BİTTER ÇİKOLATA: Cildi nemli tutar.
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