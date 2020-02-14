Mucize baharatlardan safran, bolca C vitamini ile magnezyum, demir ve potasyum içerir. Metabolizmayı hızlandırır ve kan dolaşımını düzenler. Sinir sistemini onarır. Bronşite karşı koruma sağlar. Erkeklerde sperm hareketlerini hızlandırır ve kısırlığı bitirir. Karaciğeri güçlendirir. Gözleri besler. Katarakt oluşumunu önler. Tansiyon ve kolesterolü düşürür.
- Sağlık
- 14.02.2020
- Gazete
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