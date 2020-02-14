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dostu ! ı nelerdir?

baharatlardan , bolca C vitamini ile magnezyum, demir ve potasyum içerir. Metabolizmayı hızlandırır ve kan dolaşımını düzenler. Sinir sistemini onarır. Bronşite karşı koruma sağlar.

Karaciğer dostu safran
Mucize baharatlardan safran, bolca C vitamini ile magnezyum, demir ve potasyum içerir. Metabolizmayı hızlandırır ve kan dolaşımını düzenler. Sinir sistemini onarır. Bronşite karşı koruma sağlar. Erkeklerde sperm hareketlerini hızlandırır ve kısırlığı bitirir. i güçlendirir. Gözleri besler. Katarakt oluşumunu önler. Tansiyon ve kolesterolü düşürür.

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