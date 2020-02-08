Yanlış beslenme alışkanlıkları, bağırsak sağlığını tehdit ediyor. Kabızlık, hazımsızlık ve şişkinlik toplumda sık görülen sindirim sorunlarının başında geliyor. Vücudun ikinci beyni olarak kabul edilen bağırsakların sağlıklı kalması için tüketilen besinler kilit rol üstleniyor. Kanadalı Nefrolog Dr. Jason Fung, lifsiz beslenmenin ve az su içmenin bağırsak sağlığını bozduğunu söylüyor. Sağlıklı sindirimin sırrını açıklıyor...

NE YEDİĞİNİZ ÖNEMLİ

Sindirim şikayetleri genellikle hazımsızlık, şişkinlik ve kabızlıkla belirti veriyor. Modern hayatın neden olduğu beslenme alışkanlıklarındaki değişim, bağırsak sağlığını olumsuz etkiliyor. Sağlıklı vücudun temelinde ise sağlıklı bağırsaklar yatıyor. Bunun için işlenmiş gıdaların yerine doğal besinlerin tüketilmesi gerekiyor. Kabızlıktan korunmak için bol sıvı tüketilmesi gerekiyor. Bunun yanında sebze ve meyve ağırlıklı beslenilmesi öneriliyor. Diyette yeterince kaliteli lif almak, bağırsak hareketliliğini artırıyor ve kabızlığı engelliyor. Dr. Jason Fung, bağırsaklara güç veren ve kabızlığı bitiren besinleri sıralıyor...

ŞİFALI ZENCEFİL

Sindirimin düzenlenmesinde şu bitkiler de etkili oluyor:

ZENCEFiL ÇAYI: Gaz sancılarını keser. Mide ve bağırsak sağlığını korur.

NANE ÇAYI: Mide bulantısını alır. Bağışıklığı güçlendirir.

KUŞBURNU ÇAYI: Bağırsakları temizler. Şişkinliği alır.

MELİSA ÇAYI: Mide rahatsızlıklarını önler. Kabızlığı iyileştirir.

SÜPER BESİNLER

ERİK: Bolca vitamin ve mineral içerir. Kabızlığı bitirir. Hazmı kolaylaştırır. Bağırsakların düzenli çalışmasına yardımcı olur.

ELMA: Kabuklarıyla birlikte yenmesi, daha faydalıdır. Çünkü kabuğunda daha fazla lif vardır. Kabızlığa karşı, yemeklerden önce tüketilmesi gerekir.

ISPANAK: Hazmı kolaylaştırır. Kabızlığı önler.

LAHANA: Bağırsakların çalışmasını hızlandırır.

İNCİR: Yüksek oranda lif barındırır. Bağırsaklardaki toksik maddeleri temizler.

PIRASA: Mide ve bağırsak sağlığını destekler. Kabızlığı önler.

ZEYTİNYAĞI: Pek çok hastalığa karşı koruma sağlar. Gastrit ve ülseri önler. Hazmı kolaylaştırır. Kabızlığa iyi gelir.

YOĞURTSUZ OLMAZ

Güçlü bağırsaklar için probiyotik içeriği yüksek olan besinlerin tüketilmesi öneriliyor. Süt, peynir, yoğurt, kefir gibi yiyecekler, bağırsaklardaki sağlıklı bakterileri çoğaltıyor. Ayrıca hastalıklara karşı koruma sağlıyor. Sindirim sorunlarını azaltmak için her gece yatmadan önce bir kase yoğurt tüketilmesi öneriliyor.

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