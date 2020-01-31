Sofraların vazgeçilmezi kimyon, protein, karbonhidrat, mineraller ve yağ asitleri de dahil yaklaşık 100 farklı kimyasal bileşen içerir. Faydaları ise şöyledir:
Sindirimi düzenler.
Kas ve kemik gelişimini destekler.
Diyabetin tedavisine yardımcı olur.
Hücreleri korur.
Yüksek kolesterolü düşürür.
Gıda kaynaklı hastalıkları önler.
İlaç bağımlılığından kurtulmaya destek olur...
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