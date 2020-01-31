Sofraların vazgeçilmezi kimyon, protein, karbonhidrat, mineraller ve yağ asitleri de dahil yaklaşık 100 farklı kimyasal bileşen içerir. Faydaları ise şöyledir:

Sindirimi düzenler.

Kas ve kemik gelişimini destekler.

Diyabetin tedavisine yardımcı olur.

Hücreleri korur.

Yüksek kolesterolü düşürür.

Gıda kaynaklı hastalıkları önler.

İlaç bağımlılığından kurtulmaya destek olur...