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e karşı ! Faydaları saymakla bitmiyor

Lif kaynağı , bağırsakları temizler. Meme ve kolon ine karşı koruma sağlar. Kötü kolesterolü düşürür. Kalp krizi riskini azaltır. Göz sağlığını korur. Kan şekerini dengeler. Dişleri güçlendirir.

Kansere karşı havuç
Lif kaynağı , bağırsakları temizler. Meme ve kolon ine karşı koruma sağlar. Kötü kolesterolü düşürür. Kalp krizi riskini azaltır. Göz sağlığını korur. Kan şekerini dengeler. Dişleri güçlendirir.

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