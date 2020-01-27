Lif kaynağı havuç, bağırsakları temizler. Meme ve kolon kanserine karşı koruma sağlar. Kötü kolesterolü düşürür. Kalp krizi riskini azaltır. Göz sağlığını korur. Kan şekerini dengeler. Dişleri güçlendirir.
Lif kaynağı havuç, bağırsakları temizler. Meme ve kolon kanserine karşı koruma sağlar. Kötü kolesterolü düşürür. Kalp krizi riskini azaltır. Göz sağlığını korur. Kan şekerini dengeler. Dişleri güçlendirir.
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