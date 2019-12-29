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a etkisi! Susamın faydaları nelerdir?

Pasta ve börekleri süsleyen , meme, akciğer, kolon ve kanseriyle savaşır. Saç dökülmesini durdurur. Kalp sağlığını korur. Kolesterolü düşürür. Kırışıklıkları önler.

Prostata susam etkisi
Pasta ve börekleri süsleyen susam, meme, akciğer, kolon ve prostat kanseriyle savaşır. Saç dökülmesini durdurur. Kalp sağlığını korur. Kolesterolü düşürür. Kırışıklıkları önler.

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