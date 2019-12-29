Pasta ve börekleri süsleyen susam, meme, akciğer, kolon ve prostat kanseriyle savaşır. Saç dökülmesini durdurur. Kalp sağlığını korur. Kolesterolü düşürür. Kırışıklıkları önler. Pasta ve börekleri süsleyen susam, meme, akciğer, kolon ve prostat kanseriyle savaşır. Saç dökülmesini durdurur. Kalp sağlığını korur. Kolesterolü düşürür. Kırışıklıkları önler.
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