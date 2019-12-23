Sağlığın altın anahtarı! Sağlığa faydalı besinler nelerdir?

Beslenme ve Diyet Uzmanı Merve Sehlikoğlu, bağışıklık güçlendirici en güzel kaynağın doğal besinler olduğunu söylüyor. Sağlığa faydalı altı besini sıralıyor:
Balkabağı: Vücudu mikroplardan korur.
Yeşil soğan: Doğal antibiyotiktir. Astım şikayetlerini azaltır.
Turunçgiller: Greyfurt, portakal, limon, mandalina C vitamini deposudur. Gribi önler.
Kivi: Astım ataklarına iyi gelir.
Brokoli: Gripten korur.
Yeşilbiber: Çiğ tüketmek, hastalıklara karşı koruma sağlar.
Balkabağı: Vücudu mikroplardan korur.
Yeşil soğan: Doğal antibiyotiktir. Astım şikayetlerini azaltır.
Turunçgiller: Greyfurt, portakal, limon, mandalina C vitamini deposudur. Gribi önler.
Kivi: Astım ataklarına iyi gelir.
Brokoli: Gripten korur.
Yeşilbiber: Çiğ tüketmek, hastalıklara karşı koruma sağlar.
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