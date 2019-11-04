Sağlıklı bir vücudun yolu, sağlıklı atan bir kalbe sahip olmaktan geçiyor. Araştırmalar, güçlü bir kalp için doğru beslenmek gerektiğini söylüyor. Harvard Üniversitesi'nden Dr. William Li, kalbin mucize besinlerini sıralıyor:
Bitter çikolata: Kakao tozu, içerdiği bileşenlerle kan damarlarını güçlendirir. Yüksek tansiyonu düşürür.
Balık: Somon, ton, sardalya ve alabalık gibi Omega- 3 asitlerinden zengin yağlı balıklar, kalp ve damar sağlığını güçlendirir. Kalp atımlarını düzenler.
Kuruyemişler: Badem, ceviz ve fındık gibi kuruyemişler kalp sağlığını korur.
Üzümsü meyveler: Yaban mersini, ahududu, böğürtlen ve çilek gibi meyveler bolca lif içerir. Bu sayede kan basıncını dengeler ve kalbi korur.
Kuru baklagiller: Kuru fasulye, barbunya, nohut ve yeşil mercimek kalp sağlığını korur. Kan şekerini dengeler.
Havuç: Havuç, tatlı patates, kırmızıbiber ve kış kabağı tansiyonu dengeler.
Domates: Kalp sağlığını koruyan potasyum içerir. Kötü kolesterolü düşürür.
Zeytinyağı: Kolesterolü düşürür. Kan şekerini dengeler.
Yeşil çay: Düzenli tüketilmesi kalp hastalıkları ve kalp krizi riskini azaltır.
Keten tohumu: Bolca Omega- 3 içerir. Kolesterolü dengeler. Kalp sağlığını korur.
YARIN: ŞEKER MASUM MU?
DR. WILLIAM LI - SAĞLIĞIN ŞİFRESİ MUTFAKTA
HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL
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