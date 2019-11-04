Sağlıklı bir vücudun yolu, sağlıklı atan bir kalbe sahip olmaktan geçiyor. Araştırmalar, güçlü bir kalp için doğru beslenmek gerektiğini söylüyor. Harvard Üniversitesi'nden Dr. William Li, kalbin mucize besinlerini sıralıyor:

Bitter çikolata: Kakao tozu, içerdiği bileşenlerle kan damarlarını güçlendirir. Yüksek tansiyonu düşürür.

Balık: Somon, ton, sardalya ve alabalık gibi Omega- 3 asitlerinden zengin yağlı balıklar, kalp ve damar sağlığını güçlendirir. Kalp atımlarını düzenler.

Kuruyemişler: Badem, ceviz ve fındık gibi kuruyemişler kalp sağlığını korur.

Üzümsü meyveler: Yaban mersini, ahududu, böğürtlen ve çilek gibi meyveler bolca lif içerir. Bu sayede kan basıncını dengeler ve kalbi korur.

Kuru baklagiller: Kuru fasulye, barbunya, nohut ve yeşil mercimek kalp sağlığını korur. Kan şekerini dengeler.

Havuç: Havuç, tatlı patates, kırmızıbiber ve kış kabağı tansiyonu dengeler.

Domates: Kalp sağlığını koruyan potasyum içerir. Kötü kolesterolü düşürür.

Zeytinyağı: Kolesterolü düşürür. Kan şekerini dengeler.

Yeşil çay: Düzenli tüketilmesi kalp hastalıkları ve kalp krizi riskini azaltır.

Keten tohumu: Bolca Omega- 3 içerir. Kolesterolü dengeler. Kalp sağlığını korur.

YARIN: ŞEKER MASUM MU?

DR. WILLIAM LI - SAĞLIĞIN ŞİFRESİ MUTFAKTA

HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL