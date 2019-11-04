Bugünkü
Takvim

Kalbin doktoru ! İşte kalbin mucize besinleri...

Sağlıklı bir vücudun yolu, sağlıklı atan bir kalbe sahip olmaktan geçiyor. Dr. , sağlıklı kalbin reçetesini açıklıyor: Bitter , kalbi güçlendirir. ve nohut ise tansiyonu dengeler.

Kalbin doktoru kuru

Sağlıklı bir vücudun yolu, sağlıklı atan bir kalbe sahip olmaktan geçiyor. Araştırmalar, güçlü bir için doğru beslenmek gerektiğini söylüyor. Harvard Üniversitesi'nden Dr. William Li, kalbin mucize besinlerini sıralıyor:

Bitter çikolata: Kakao tozu, içerdiği bileşenlerle kan damarlarını güçlendirir. Yüksek tansiyonu düşürür.

Balık: Somon, ton, sardalya ve alabalık gibi Omega- 3 asitlerinden zengin yağlı balıklar, kalp ve damar sağlığını güçlendirir. Kalp atımlarını düzenler.

Kuruyemişler: Badem, ceviz ve fındık gibi kuruyemişler kalp sağlığını korur.

Üzümsü meyveler: Yaban mersini, ahududu, böğürtlen ve çilek gibi meyveler bolca lif içerir. Bu sayede kan basıncını dengeler ve kalbi korur.

Kuru baklagiller: , barbunya, nohut ve yeşil mercimek kalp sağlığını korur. Kan şekerini dengeler.

Havuç: , tatlı patates, kırmızıbiber ve kış kabağı tansiyonu dengeler.

Domates: Kalp sağlığını koruyan potasyum içerir. Kötü kolesterolü düşürür.

Zeytinyağı: Kolesterolü düşürür. Kan şekerini dengeler.

Yeşil çay: Düzenli tüketilmesi kalp hastalıkları ve kalp krizi riskini azaltır.

Keten tohumu: Bolca Omega- 3 içerir. Kolesterolü dengeler. Kalp sağlığını korur.

YARIN: ŞEKER MASUM MU?
DR. WILLIAM LI - SAĞLIĞIN ŞİFRESİ MUTFAKTA
HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSağlık HaberleriKalbin doktoru kuru fasulye! İşte kalbin mucize besinleri...
Diğer Sağlık Haberleri Tüm sağlık haberleri
Tüm Sağlık Haberleri