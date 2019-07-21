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Victoria’s Secret meleği formda kalma sırrını paylaştı

Victoria’s Secret meleği , formda kalma sırrını paylaştı. Her gün bir kase yediğini açıkladı.

Yoğurt göbeği eritir

TÜRK mutfağının geleneksel lezzetlerinden ev yoğurdu, vücudun ikinci beyni sayılan bağırsaklara güç veriyor. Uzmanlar, çocukluk ve yetişkinlik döneminden itibaren tüketimine önem verilmesi gerektiğini söylüyor. Yetişkinlerin günde bir kase, çocukların da en az 6 kaşık yoğurt yemesi tavsiye ediliyor. Kalsiyum ve proteinden zengin olan yoğurdun faydaları şöyle sıralanıyor:
Hazımsızlık ve şişkinliği bitirir.
Karın bölgesindeki yağlanmayı engeller. Göbeği eritir.
Tansiyon riskini azaltır.
Bağışıklığı güçlendirir. Hastalıklarla savaşır.
Kemikleri güçlendirir.
Sivilce oluşumunu engeller.
Tatlı isteğini azaltır.

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