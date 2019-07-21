TÜRK mutfağının geleneksel lezzetlerinden ev yoğurdu, vücudun ikinci beyni sayılan bağırsaklara güç veriyor. Uzmanlar, çocukluk ve yetişkinlik döneminden itibaren yoğurt tüketimine önem verilmesi gerektiğini söylüyor. Yetişkinlerin günde bir kase, çocukların da en az 6 kaşık yoğurt yemesi tavsiye ediliyor. Kalsiyum ve proteinden zengin olan yoğurdun faydaları şöyle sıralanıyor:

Hazımsızlık ve şişkinliği bitirir.

Karın bölgesindeki yağlanmayı engeller. Göbeği eritir.

Tansiyon riskini azaltır.

Bağışıklığı güçlendirir. Hastalıklarla savaşır.

Kemikleri güçlendirir.

Sivilce oluşumunu engeller.

Tatlı isteğini azaltır.