KALP ve Damar Cerrahı Doç. Dr. Cem Arıtürk, tüm dünyada görülme sıklığı artan kalp hastalıklarıyla ilgili bilinmesi gerekenleri açıklıyor. Şu bilgileri veriyor:

GENİŞLEME VE BALONLAŞMA

Damar tıkanıklığı, günümüzün en yaygın görülen sağlık sorunları arasında bulunuyor. Yine anevrizmalar, atardamar hastalıklarına göre daha az görülse de hayatı tehdit ediyor. Anevrizma, vücuttaki damarlarda bölgesel olarak meydana gelen genişlemeler ve balonlaşmalarla ortaya çıkıyor. Normal çapı, kişinin kilo, boy ve vücut özelliklerine göre değişiyor. Genelde 2-3 cm olan aortun çapının 4 cm'den daha geniş hale geldiğinde Abdominal Aort Anevrizması görülüyor.

KOLESTEROL VARSA DİKKAT!

Genetik geçiş gösteren Abdominal Aort Anevrizması'nın ortaya çıkmasında diyabet, tansiyon ve kolesterol gibi damarları etkileyen hastalıklar etkili oluyor. Sinsi seyreden aort anevrizmalarında hastalar yoğun bir karın ağrısı şikayeti yaşıyor. Bunun haricinde hastalarda ishal, kabızlık atakları, hazımsızlık ve şişkinlik gibi mide-bağırsak sistemi hastalıkları görülüyor. Özellikle çapı 5 cm'nin üzerine çıkmış anevrizmalarda kendiliğinden yırtılma ve patlama riski yükseliyor. Bu da hastanın ölüm riskini artırıyor...

TANI VE TEDAVIDE GEÇ KALMAYIN

ENDOVASKÜLER işlemler, anjiografi salonunda yapılan ve sadece kasıklardaki 5 santimlik kesiler aracılığıyla uygulanıyor. Bu işlem sırasında, bilgisayarlı tomografi ile abdominal aortun anatomik özellikleri 3 boyutlu olarak değerlendirildikten sonra her hasta için ayrı ve özel stent greftler kullanılıyor. Bu özel cihazlar, kapalı teknik damarın içine yerleştiriliyor. Teknolojik gelişmeler tedavide başarı şansını yükseliyor.

5 SANTİMİ GEÇİYORSA TAKİP ŞART

Kesin tanı ve uygun tedavi yöntemini seçebilmek için karın damarlarının görüntülenmesine yönelik ilaçlı tomografi gerekiyor. 5 cm çaptan küçük anevrizmaların 6 ay veya 1 yıl gibi aralıklar ile görüntülenerek takip edilmesi gerekiyor. 5.5 cm'yi geçmiş, 6 ayda 0.5 cm'den fazla çap artışı bulunan veya 4.5-5.5 cm aralığında çapı bulunup her türlü medikal tedaviye rağmen şikayetleri devam edenlere cerrahi veya işlem uygulamak gerekiyor.

YARIN: DİYABET HASTALIĞI HAKKINDA

DOÇ. DR. CEM ARITÜRK - KALBİNİN SESİNİ DİNLE - 4

HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL