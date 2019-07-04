KALP ve damar hastalıkları, tüm dünyada hızla artıyor. Genetik faktörlerin yanı sıra değişen beslenme alışkanlıkları, hareketsiz yaşam ve sigara kullanımı, bu hastalıkların ortaya çıkmasına neden oluyor. Kalp ve Damar Cerrahı Doç. Dr. Cem Arıtürk, kalp krizinin artık gençlerde daha sık görüldüğünü söylüyor. Bu hastalıktan korunmak için önerilerini açıklıyor...

STRES VE HAREKETSİZLİK

Kalp krizi, kalp kasını besleyen koroner damarlarda oluşan darlık ve tıkanıklıklar sonucunda kalp kaslarının yeteri kadar beslenememesiyle ortaya çıkıyor. Önceden 50'li yaşlardan sonra görülen kalp krizi, günümüzde gençleri de tehdit ediyor. Erkeklerde daha sık görülüyor. Sigara, stres, hareketsizlik ve kötü beslenme, hastalığın oluşumunu ve gelişimini tetikliyor.

AİLEDEN MİRAS

Ailesinde kalp hastalığı olanların 40 yaşından sonra kontrollerine başlaması gerekiyor. Tedavi planlamasında, damarlardaki tıkanıklıklar ve bu tıkanıklıkların yüzdesi önem taşıyor. Hastalığın tedavisinde kan sulandırıcı, damar genişletici ve tansiyon düşürücü ilaçlar kullanılıyor. Belirli yüzdenin üzerinde darlık bulunan hastalara ileri tedavi gerekebiliyor. Anjiyo ile kalp damarlarına stent yerleştirilmesi sık tercih edilen tedavi yöntemlerini oluşturuyor.

OBEZİTE RİSKİ ARTIRIR

Kalp krizinin ortaya çıkmasında, diğer hastalıklar da etkili oluyor. Çağımızın en önemli sorunlarından olan obezite, diyabet, hipertansiyon ve hiperkolesterolemi de kalp krizine zemin hazırlıyor.

GÖĞÜSTEKİ AĞRIYA DİKKAT

KALP krizi, yaygın olarak göğüste ağrı ile ortaya çıkıyor. Hastalığın başlarında yürürken belirti veren ve dinlenmekle geçen ağrı, ilerleyen zamanlarda istirahat halinde de görülmeye başlıyor. Genelde göğüs kemiği üzerinde baskı ve ağırlık şeklinde hissedilen ağrı; çeneye, mide bölgesine veya sol kola yayılabiliyor. Bununla birlikte sol kolda uyuşma da görülüyor. Nefes darlığı, alınan nefesin yetmemesi hissi hastalarda sık görülüyor.

YARIN: SAATLİ BOMBA AORT DAMARI

DOÇ. DR. CEM ARITÜRK

HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL