Ceviz yiyin güzelleşin

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Beslenme, sağlıklı yaşamanın ve yaşlanmanın en önemli unsurunu oluşturuyor. Yanlış besinlerin tüketilmesi, vücutta ciddi değişikliklere neden oluyor. Estetik, Plastik ve Rekontrüktif Cerrahı Op. Dr. Evrim Uçkunkaya, yanlış beslenmenin cilt sağlığını da olumsuz etkilediğini söylüyor. Bu sorunun losyonlarla, kremlerle, maskelerle ve serumlarla tedavi edilmediğini belirtiyor. Cildi yalnızca tüketilen gıdalarla beslemenin mümkün olduğunu söyleyen Op. Dr. , gençleştiren besinleri sıralıyor:

SU TERESİ: Liflidir ve su deposudur. Kırışıklıkları azaltır. Bağışıklık sistemini de güçlendiren tere, tiroitlerin daha sağlıklı çalışmasını sağlar.

KIRMIZIBİBER: deposudur. Cildin kollajen üretimini sağlar.

YABAN MERSİNİ: vitamin ve mineral içerir. Antioksidan etkisiyle yaşlanmayı engeller. , kalp hastalıkları ve aşırı kilodan koruyan en önemli yiyeceklerin başında gelir.

BROKOLİ: Vücudu temizler. Antioksidan özellikleri vücutlarımızda detoks etkisi yaratır. Daha güzel ve genç görünmeyi sağlar.

ISPANAK: Saçları güçlendirir. Cilt sağlığını korur. Metabolizmayı hızlandırır.

BADEM: E vitamini içeriği sayesinde cildin yenilenmesinde, sıkılaşmasında, nemlenmesinde etkilidir.

AVOKADO: Ezerek püre haline getirilen avokado direkt cilde sürüldüğünde cildi nemlendirir. Cilde esneklik kazandırır. Cildi güneş ışınlarından koruyan avokado, ölü deriyi temizler.

CEVİZ: Antioksidan bakımından zengindir. Bolca Omega-3 içerir. Cilt hücrelerini güçlendirir. Cildin daha parlak görünmesine yardımcı olur.

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