Semizotu hayat kurtarır

Salatası ve yemeğiyle damakta ekşimsi bir tat bırakan semizotu, içerdiği Omega-3 ile sağlığı da koruyor. Güçlü vitamin kaynağı bu besin, kolesterolü düşürüyor, tansiyonu da dengeliyor. Bu sayede kalp ve damar sağlığını koruyor. Kanserle savaşan semizotu, bağırsakların çalışmasını düzenliyor. Kabızlığı önlüyor. Vücuda enerji veriyor. Böbreklerde kum ve taş oluşumunu engelliyor.
- Sağlık
- 16.06.2019
- Gazete
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