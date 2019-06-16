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Semizotu hayat kurtarır
Salatası ve yemeğiyle damakta ekşimsi bir tat bırakan semizotu, içerdiği Omega-3 ile sağlığı da koruyor. Güçlü vitamin kaynağı bu besin, kolesterolü düşürüyor, tansiyonu da dengeliyor. Bu sayede kalp ve damar sağlığını koruyor. savaşan , bağırsakların çalışmasını düzenliyor. Kabızlığı önlüyor. Vücuda enerji veriyor. Böbreklerde kum ve taş oluşumunu engelliyor.

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