Kalp doktoru karpuz

aylarının en sevilen meyvesi karpuz lezzetli ve ferahlatıcı etkisiyle dikkat çekiyor. Kanserden ve kap hastalıklarından koruyan karpuzun diğer faydaları şöyle sıralanıyor:Vücuttaki ödemi azaltır.Kan damarlarını güçlendirir. Tansiyonu düşürür,Cildi daha canlı ve güzel gösterir. Kırışıklıkları azaltır.Kalbi güçlendirir.