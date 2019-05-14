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Kalp doktoru karpuz

Kalp doktoru karpuz
Yaz aylarının en sevilen meyvesi karpuz lezzetli ve ferahlatıcı etkisiyle dikkat çekiyor. Kanserden ve kap hastalıklarından koruyan karpuzun diğer faydaları şöyle sıralanıyor:

Vücuttaki ödemi azaltır.
Kan damarlarını güçlendirir. Tansiyonu düşürür, felç, kalp krizi ve damar tıkanıklığı risklerini azaltır.
Cildi daha canlı ve güzel gösterir. Kırışıklıkları azaltır.
Prostat kanserinden korur.
Kalbi güçlendirir.
Hafızayı güçlendirir.

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