Boğazın ön kısmında bulunan tiroit hormonları, vücuttaki pek çok fonksiyonu düzenliyor. Eksikliği ya da fazlalığı durumunda çok ciddi rahatsızlıklara neden oluyor. Tiroidin görevleri arasında tiroit hormonlarını üretmek, depolamak, gerektiğinde kana vermek ve böylece metabolizmamızı kontrol altında tutmak bulunuyor. Bu hormonların kanda değerinin az veya çok olması, hipertiroid ve hipotiroid hastalıklarını beraberinde getiriyor. Şişli Florence Nightingale Hastanesi'nden Beslenme ve Diyet Uzmanı Dr. Tuba Kayan Tapan, tiroitle ilgili şu bilgileri veriyor...
KİLO ARTIŞI GÖRÜLÜR
Hipotiroid, tiroit bezinin yeterli hormon üretememesinden kaynaklanıyor. Kadınlarda daha sık görülen bu rahatsızlıkta yavaşlayan metabolizmaya bağlı olarak kilo artışı görülüyor. Hipertiroit ise tiroitlerin gereğinden fazla çalışmasıyla ortaya çıkıyor. Bu hastalarda metabolizma hızlı çalıştığından hızlı kilo kaybı ortaya çıkıyor. Tiroit fonksiyonlarının düzenlenmesinde şu besinler ilaç etkisi gösteriyor:
İyot: Tiroit fonksiyonlarının çalışmasını düzenliyor. Tükettiğimiz birçok besinin içerisinde de bulunuyor.
E vitamini: Badem, ay çekirdeği, kabak çekirdeği, fındık, ceviz, zeytinyağı, marul, tere ve kivi gibi besinlerde bulunan E vitamini, beslenmede iyodun emilimini artırıyor. Tiroit hormonlarını koruyor.
Çinko: Badem, deniz ürünleri, et, karaciğer, tavuk, hindi, fındık, ay çekirdeği, süt ve yumurta, tiroit hastalarına şifa oluyor.
Selenyum: Tiroit hormonu için önemli rol oynuyor. Selenyumundan yetersiz beslenildiğinde tiroit hastalıklarının görülme riski artıyor. Hastaların balık, karides, dana karaciğeri, hindi ve dana eti, mercimek, mantar, susam, ceviz, ay çekirdeği ile tam tahıllar selenyum kaynağı besinler olarak biliniyor.
Balık: Omega-3 içeriği sayesinde tiroit fonksiyonlarını düzenleyici etki gösteriyor. Bu nedenle haftada 2 kez balık tüketmek gerekiyor.
Keten tohumu: Günde 1-2 yemek kaşığı kadar taze öğütülmüş keten tohumunu yemek, tiroit fonksiyonlarının çalışmasını düzenliyor.
Posa: Tam tahıl ürünlerini ve kuru baklagilleri tüketmek tiroit hastalıklarından koruyor. Haftada 2 kez tüketilmesi öneriliyor.
KİLO ARTIŞI GÖRÜLÜR
Hipotiroid, tiroit bezinin yeterli hormon üretememesinden kaynaklanıyor. Kadınlarda daha sık görülen bu rahatsızlıkta yavaşlayan metabolizmaya bağlı olarak kilo artışı görülüyor. Hipertiroit ise tiroitlerin gereğinden fazla çalışmasıyla ortaya çıkıyor. Bu hastalarda metabolizma hızlı çalıştığından hızlı kilo kaybı ortaya çıkıyor. Tiroit fonksiyonlarının düzenlenmesinde şu besinler ilaç etkisi gösteriyor:
İyot: Tiroit fonksiyonlarının çalışmasını düzenliyor. Tükettiğimiz birçok besinin içerisinde de bulunuyor.
E vitamini: Badem, ay çekirdeği, kabak çekirdeği, fındık, ceviz, zeytinyağı, marul, tere ve kivi gibi besinlerde bulunan E vitamini, beslenmede iyodun emilimini artırıyor. Tiroit hormonlarını koruyor.
Çinko: Badem, deniz ürünleri, et, karaciğer, tavuk, hindi, fındık, ay çekirdeği, süt ve yumurta, tiroit hastalarına şifa oluyor.
Selenyum: Tiroit hormonu için önemli rol oynuyor. Selenyumundan yetersiz beslenildiğinde tiroit hastalıklarının görülme riski artıyor. Hastaların balık, karides, dana karaciğeri, hindi ve dana eti, mercimek, mantar, susam, ceviz, ay çekirdeği ile tam tahıllar selenyum kaynağı besinler olarak biliniyor.
Balık: Omega-3 içeriği sayesinde tiroit fonksiyonlarını düzenleyici etki gösteriyor. Bu nedenle haftada 2 kez balık tüketmek gerekiyor.
Keten tohumu: Günde 1-2 yemek kaşığı kadar taze öğütülmüş keten tohumunu yemek, tiroit fonksiyonlarının çalışmasını düzenliyor.
Posa: Tam tahıl ürünlerini ve kuru baklagilleri tüketmek tiroit hastalıklarından koruyor. Haftada 2 kez tüketilmesi öneriliyor.
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