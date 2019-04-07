Mutluluğa kereviz

Kokusuyla baş döndüren kerevizin faydaları saymakla bitmiyor. Oldukça besleyici olan bu sebze, A, B ve C vitaminleri ile başta fosfor olmak üzere çinko, bakır, mangan ve selenyum minerallerini içeriyor. 'Doğal viagra' dolarak bilinen kereviz, cinsel gücü ve isteği artırıyor. İktidarsızlığı gideriyor. 30'lu yaşlardaki erkeklerin, kaliteli spermlere sahip olabilmesi için bol miktarda kereviz yemeleri tavsiye ediliyor. Bu mucize sebzenin diğer faydaları şöyle sıralanıyor:
Astım şikayetlerini azaltır.
Kalp krizi ve felce karşı koruma sağlar.
Kan basıncını düzenler.
İdrar yolu enfeksiyonlarını tedavi eder.
İştah açar. Mutluluk verir.
Cildi güzelleştirir.
Hazmı kolaylaştırır.
Bağırsakları çalıştırır.
Astım şikayetlerini azaltır.
Kalp krizi ve felce karşı koruma sağlar.
Kan basıncını düzenler.
İdrar yolu enfeksiyonlarını tedavi eder.
İştah açar. Mutluluk verir.
Cildi güzelleştirir.
Hazmı kolaylaştırır.
Bağırsakları çalıştırır.
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