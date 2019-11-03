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  • 03.11.2019
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Hayalleriniz gerçek olacak | da taksiye binmek ne anlama gelir?

da ünlü bir ressamın tablosunu görmek ne anlama gelir? Rüyada bir sergi veya galeride güzel tablolar görmek ne anlama gelir? Rüyada taksiye binmek ne anlama gelir? İşte detaylar...

Hayalleriniz gerçek olacak
Rüyada ünlü bir ressamın tablosunu görmek, uzun zamandan beri kurduğunuz düşlerin kısa zaman içinde gerçekleşeceğine işarettir. sında tablo gören kişinin, uzun süredir planladığı işleri kısa süre sonra gerçekleşeceğine yorumlanır.

Rüyada bir sergi veya galeride güzel tablolar görmek, bir sanat jübilesine davet edileceğinize, orada jüri vazifesi yapacağınıza yorumlanır.

Bir başka rivayete göre de rüyada görülen tabloda insan resmi varsa bu rüya yalan söylemeye ve insanları aldatmaya işarettir.

Eğer tabloda manzara resmi varsa, düşünmeyi, araştırmaya ve hakikati bulmaya işarettir.



ŞEREFLENECEKSİNİZ
Rüyada taht görmek; rüya sahibinin şerefleneceği ve sevineceği zevce ve gemiye ve her türlü binilecek vasıtalara yorumlanır. Rüyada görülen tahtın dışı, zevceye, iç tarafı rüya sahibine yukarısı erkek, aşağısı da kız evlada delalettir. Taht kişinin eşine, insanın şeref duyacağı şeyler anlamına da gelmektedir.

Rüyada taht üzerinde uyku uyunulan sedir görmek; zevceye, güzel geçime, hizmetçi ve rızka delâlet eder. Rüyada taht görmek, çok yüksek makamlara yükseleceğinize yorumlanır.

Rüyada görülen taht boşsa, büyük bir işe heveslenilecek.



İŞLERİNİZ DÜZELECEK
Rüyada bir taksiye bindiğinizi görmek; yakınlarınızdan gördüğünüz yardımlar sonucunda işlerinizi yoluna koyacağınıza işarettir. Bir arkadaşınız, size büyük bir sırrını emanet edecek.


RÜYA TABİRLERİ-12

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