Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu kaleme aldı: İbadetlerimizi 11 aya yayalım. (AA)



BÜYÜKLERİN DUALARI

Peygamberimizin hz. Ebubekir'e öğrettiği dua:

Allah'ım, Peygamberin Muhammed, dostun İbrahim, sırdaşın Musa, kelime ve ruhundan olan İsa hürmetine; Musa'ya inen Tevrat, İsa'ya inen İncil, Davut'a inen Zebur, Muhammed'e inen Kuran hürmetine; bütün peygamberlerine indirdiğin vahiy hürmetine; mahlûkatın üzerindeki kaza ve takdirin, senden isteyenlere verdiklerin, fakir ettiğin zenginler, zengin ettiğin fakirler, hidayete ulaştırdığın kimseler hürmetine; Kuran-ı Kerim'de olan Samed, Ehad ve Tahir isimlerinin hürmetine, gündüzleri aydınlatıp geceleri karartan ismin hürmetine; azamet ve kibriyan ve zatının nuru hürmetine; senin kuvvet ve kudretinle Kuran-ı Kerim'i okuyup anlamamı ve bütün hareketlerimi ona uydurmamı senden dilerim. Güç ve kuvvet ancak sendendir. Ey merhametlilerin en merhametlisi!

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu kaleme aldı: İbadetlerimizi 11 aya yayalım. (AA)



Hz. Ali'nin oğlu Hz. Hasan'a öğütleri

Hazreti Hasan diyor ki: Babam bana otuza yakın konuda öğütte bulundu. Ve şöyle dedi:

Oğlum, üç şeyden sakın. Kibirden, gazaptan ve başkasının elindekini tamahtan sakın. Kibir, şer insanların özelliğidir. Büyüklük Allah'a yakışır. Kendinde bir gram kibir taşıyan ateşe mutlaka uğrar. Gazap, yumuşak huyluyu perişan eder. Âlimin ayağını kaydırır. Aklı giderir. Cehaleti çıkarır. Başkasının elindekine göz dikme, bakma. Çünkü başkasına tamah, şeytanın tuzaklarından biridir. Dedim ki, doğru diyorsun babacığım.

Oğlum, üç şeyden kork. Allah'tan kork, Allah'tan korkmayandan kork, dilinden kork. Dedim ki, doğru diyorsun babacığım.

Oğlum, üç şeyi arzu ve ümit et. Allah'ın günahlarını affedeceğini ümit et. İyi amellerin seni kurtaracağını ümit et. Hz. Peygamber'in (SAV) şefaatini ümit et. Dedim ki doğru diyorsun babacığım.

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu kaleme aldı: İbadetlerimizi 11 aya yayalım. (AA)



Oğlum, üç şeyde uygun davran, üç şeye uy. Allah'ın kitabına uy. Peygamber'in sünnetine (hadislerine, yoluna) uy. Allah'a ve kitabına uyana uy. Dedim ki doğru diyorsun babacığım.

Oğlum, üç şeyden utan. Allah'ın haram kıldığı şeyi isterken Allah'ın seni gördüğünü düşün ve utan. Yazıcı meleklerin senin işlediklerini yazdıklarından utan. Salih insanların önünde mahcup olmaktan utan. Dedim ki doğru diyorsun babacığım.

Oğlum, üç şeyde atik ol. Usandıran işlerden Allah'a sığınmada atik ol. Kötü amellerden Allah'a sığınmada atik ol. İlim ve edep ehline kavuşmada atik ol. Dedim ki doğru diyorsun babacığım.

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu kaleme aldı: İbadetlerimizi 11 aya yayalım. (AA)



Oğlum, üç şeyle kendini kurtarmaya çalış, üç şeyde duru ol. Nefsini tanımakta duru ve halis ol; nefsinin ayıplarını ortaya çıkar. Allah'ın takvasına sığınmada duru ve halis ol. Nefsini kontrolde halis ol. Dedim ki, doğru diyorsun babacığım.

Oğlum, üç şeyden kaç. Yalandan kaç. Zalimden kaç. İsterse baban veya oğlun olsun seni yoracak olan imtihan ortamlarından kaç. Dedim ki doğru diyorsun babacığım.

Oğlum, üç şeyden uzak dur. Heva ve arzunun peşinden koşmaktan uzak dur. Şerden ve şerre bulaşmış insanlardan uzak dur. Ahmaklardan uzak dur; çok yakının da olsa. Dedim ki, doğru diyorsun babacığım. Dedi ki, Allah sana selamet versin. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN