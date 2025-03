Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu kaleme aldı: İbadetlerimizi 11 aya yayalım. (AA)



Hz. Ali'nin oğlu Hz. Hasan'a öğütleri

Hazreti Hasan diyor ki: Babam bana otuza yakın konuda öğütte bulundu. Ve şöyle dedi:

Oğlum, üç şeyden sakın. Kibirden, gazaptan ve başkasının elindekini tamahtan sakın. Kibir, şer insanların özelliğidir. Büyüklük Allah'a yakışır. Kendinde bir gram kibir taşıyan ateşe mutlaka uğrar. Gazap, yumuşak huyluyu perişan eder. Âlimin ayağını kaydırır. Aklı giderir. Cehaleti çıkarır. Başkasının elindekine göz dikme, bakma. Çünkü başkasına tamah, şeytanın tuzaklarından biridir. Dedim ki, doğru diyorsun babacığım.

Oğlum, üç şeyden kork. Allah'tan kork, Allah'tan korkmayandan kork, dilinden kork. Dedim ki, doğru diyorsun babacığım.

Oğlum, üç şeyi arzu ve ümit et. Allah'ın günahlarını affedeceğini ümit et. İyi amellerin seni kurtaracağını ümit et. Hz. Peygamber'in (SAV) şefaatini ümit et. Dedim ki doğru diyorsun babacığım.