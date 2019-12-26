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  • 26.12.2019 16:07
  • Son Güncelleme: 26.12.2019 16:45

Son dakika: de kilometre detayı

Türkiye nefesini tuttu heyecanla yarın Başkan Erdoğan'ın i tanıtmasını bekliyor. Her gün otomobille ilgili yeni detaylar twitter üzerinden paylaşılırken, bugün yapılan paylaşımda otomobilin iç mekanı gösterildi. Fotoğraftaki kilometre detayı ise gözlerden kaçmadı.

Türkiye'nin Otomobili'nin görsellerinin tanıtımı devam ediyor. Bugün ise otomobilin iç mekanı gösterilirken kilometre detayı da gözlerden kaçmadı.

i tüm Türkiye merakla beklerken Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu arabanın iç ve dışına ilişkin görselleri Twitter hesabından paylaşmaya başladı.

Bugün elektrik ve motor kısmı gösterilirken dış görünümüne ilişkin de silüet bilgisi verildi. İç görüntüsü ise saat 14:53'te sürpriz bir şekilde açıklandı.

Kaliteli, ferah ve teknolojik iç mekana sahip olan yerli otomobilde bir detay gözden kaçmadı.

Yerli otomobilin hayalet ekranında kilometre bilgisi olarak yaptığı toplam yol 120 kilometre olarak görüntülendi.

İŞTE O DETAY:

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