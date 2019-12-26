Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 26.12.2019 10:50
  • Son Güncelleme: 26.12.2019 10:52

: Bakan Varank'tan le ilgili flaş açıklama

haberine göre Varank le ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Varank, "Türkiye’nin Otomobili'yle birlikte, fikri ve sınai mülkiyet hakları bize ait bir otomobile kavuşuyoruz. Belki de 2023 hedeflerimizden ikisini, yani küresel markalara sahip olmayı ve değeri milyar doları aşan Turcorn’lar ortaya çıkarmayı bu girişimle elde etmiş olacağız. Ben şimdiden Türkiye’nin Otomobilinin ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Yerli otomobille ilgili flaş açıklama

Varank le ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Varank, "Türkiye'nin Otomobili'yle birlikte, fikri ve sınai mülkiyet hakları bize ait bir otomobile kavuşuyoruz. Belki de 2023 hedeflerimizden ikisini, yani küresel markalara sahip olmayı ve değeri milyar doları aşan Turcorn'lar ortaya çıkarmayı bu girişimle elde etmiş olacağız. Ben şimdiden Türkiye'nin Otomobilinin ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Ayrıntılar geliyor...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriSon dakika: Bakan Varank'tan yerli otomobille ilgili flaş açıklama
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri