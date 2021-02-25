TİCARET BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Ticaret Bakanlığı'na yapılacak işçi alımı için kura çekilişi 25 Şubat 2021 tarihinde yani bugün saat 11:00'da gerçekleştirilecek. Ticaret Bakanlığı Konferans Salonu'nda yapılacak kura çekiminin ardından sonuçlar bakanlığın resmi internet adresinden duyurulacak.

REKOR BAŞVURU YAPILDI!

İlana başvuru yapan adayların listesine baktığımızda rekor başvuru olduğu görüldü. Toplamda 70 güvenlik görevlisi alımı yapılacağı açıklanmış, bu ilana 20 bin 100 kişi başvuru yapmıştır. Her 1 kadro için ortalama 287 kişi başvuru yaptı.

Öte yandan toplamda 45 beden işçisi alımı yapılacağı belirtilmiş, bu kadroya ise 48 bin 830 kişi başvuru yapmıştır. Her 1 kadro için ortalama 1085 kişi başvuru yaptı.