Ticaret Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ile ilgili duyuru yayımladı. Yayımlanan duyuruda sürekli işçi alımı kura çekiminin canlı yayın adresi paylaşıldı. İŞKUR ile Ticaret Bakanlığı'na yapılacak işçi alımında son viraja girildi. Başvuruların tamamlanmasının ardından gözler kura çekilişine çevrildi. Koronavirüs pandemisi nedeniyle kuranın yapılacağı salona herhangi bir aday alınmayacak. Kura çekimi Ticaret Bakanlığı'nın resmi internet adresinden canlı izlenebilecek. Peki, İŞKUR ile Ticaret Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı? 2021 Güvenlik Görevlisi, Beden İşçisi alımı ne zaman yapılacak? İşte Ticaret Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları detayları...
TİCARET BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Ticaret Bakanlığı'na yapılacak işçi alımı için kura çekilişi 25 Şubat 2021 tarihinde yani bugün saat 11:00'da gerçekleştirilecek. Ticaret Bakanlığı Konferans Salonu'nda yapılacak kura çekiminin ardından sonuçlar bakanlığın resmi internet adresinden duyurulacak.
REKOR BAŞVURU YAPILDI!
İlana başvuru yapan adayların listesine baktığımızda rekor başvuru olduğu görüldü. Toplamda 70 güvenlik görevlisi alımı yapılacağı açıklanmış, bu ilana 20 bin 100 kişi başvuru yapmıştır. Her 1 kadro için ortalama 287 kişi başvuru yaptı.
Öte yandan toplamda 45 beden işçisi alımı yapılacağı belirtilmiş, bu kadroya ise 48 bin 830 kişi başvuru yapmıştır. Her 1 kadro için ortalama 1085 kişi başvuru yaptı.
KURA ÇEKİMİ NASIL OLACAK?
Türkiye İş Kurumu (İŞ-KUR) tarafından gönderilen ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle açık iş ilanı sayısının 4 katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday için noter huzurunda kura çekimi yapılacak. Asıl ve yedek adaylara ilişkin liste Ticaret Bakanlığı'nın www.ticaret.gov.tr internet adresinde ilan edilecek.
Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklaması;
"Ticaret Bakanlığı Döner Sermaye Teşkilatı birimlerinde Sürekli İşçi Kadrosunda çalıştırılmak üzere Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla sürekli işçi alınacaktır. İŞ-KUR tarafından gönderilen listeler esas alınmak suretiyle açık iş ilanı sayısının 4 (Dört) katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday için noter huzurunda kura çekimi yapılacaktır. Kura çekilişi 25.02.2021 tarihinde saat 11:00'da Ticaret Bakanlığı Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecektir. COVID-19 Pandemisi nedeniyle kuranın yapılacağı salona herhangi bir aday alınmayacaktır."