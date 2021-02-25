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    • 25.02.2021 10:59
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    25 Şubat işçi alımı kura çekimi sonuçları (Güvenlik Görevlisi, Beden İşçisi)

    sözleşmeli personel alımı kura sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Binlerce kişi '?' Sorusunu arama motorlarında araştırmaya başladı. İşçi alımı için 15-19 Şubat tarihleri arasında başvuru yapılmıştı.Ticaret Bakanlığı 70 güvenlik görevlisi alımı için 20 bin 100 kişinin, 45 beden işçisi alımı için 48 bin 830 kişinin başvuru yaptığını duyurdu. Peki, ile açıklandı mı? , İşte Ticaret Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları detayları...

    takvim.com.tr
    25 Şubat Ticaret Bakanlığı işçi alımı kura çekimi sonuçları!

    Ticaret Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ile ilgili duyuru yayımladı. Yayımlanan duyuruda sürekli işçi alımı kura çekiminin canlı yayın adresi paylaşıldı. İŞKUR ile Ticaret Bakanlığı'na yapılacak işçi alımında son viraja girildi. Başvuruların tamamlanmasının ardından gözler kura çekilişine çevrildi. Koronavirüs pandemisi nedeniyle kuranın yapılacağı salona herhangi bir aday alınmayacak. Kura çekimi Ticaret Bakanlığı'nın resmi internet adresinden canlı izlenebilecek. Peki, İŞKUR ile Ticaret Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı? 2021 Güvenlik Görevlisi, Beden İşçisi alımı ne zaman yapılacak? İşte Ticaret Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları detayları...

    TİCARET BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    Ticaret Bakanlığı'na yapılacak işçi alımı için kura çekilişi 25 Şubat 2021 tarihinde yani bugün saat 11:00'da gerçekleştirilecek. Ticaret Bakanlığı Konferans Salonu'nda yapılacak kura çekiminin ardından sonuçlar bakanlığın resmi internet adresinden duyurulacak.

    REKOR BAŞVURU YAPILDI!

    İlana başvuru yapan adayların listesine baktığımızda rekor başvuru olduğu görüldü. Toplamda 70 güvenlik görevlisi alımı yapılacağı açıklanmış, bu ilana 20 bin 100 kişi başvuru yapmıştır. Her 1 kadro için ortalama 287 kişi başvuru yaptı.

    Öte yandan toplamda 45 beden işçisi alımı yapılacağı belirtilmiş, bu kadroya ise 48 bin 830 kişi başvuru yapmıştır. Her 1 kadro için ortalama 1085 kişi başvuru yaptı.

    KURA ÇEKİMİ NASIL OLACAK?

    Türkiye İş Kurumu (İŞ-KUR) tarafından gönderilen ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle açık iş ilanı sayısının 4 katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday için noter huzurunda kura çekimi yapılacak. Asıl ve yedek adaylara ilişkin liste Ticaret Bakanlığı'nın www.ticaret.gov.tr internet adresinde ilan edilecek.

    Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklaması;

    "Ticaret Bakanlığı Döner Sermaye Teşkilatı birimlerinde Sürekli İşçi Kadrosunda çalıştırılmak üzere Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla sürekli işçi alınacaktır. İŞ-KUR tarafından gönderilen listeler esas alınmak suretiyle açık iş ilanı sayısının 4 (Dört) katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday için noter huzurunda kura çekimi yapılacaktır. Kura çekilişi 25.02.2021 tarihinde saat 11:00'da Ticaret Bakanlığı Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecektir. COVID-19 Pandemisi nedeniyle kuranın yapılacağı salona herhangi bir aday alınmayacaktır."

    KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN LİNKİ İÇİN TIKLAYINIZ

        SÖZLÜ SINAV İÇİN BELGE TESLİM İŞLEMLERİ

        1. İlan edilen kadro sayısının 4 katı kadar asıl aday sözlü sınava tabi tutulacaktır.

        2. Sözlü sınav için nihai listede yer alan adayların; hangi belgeleri teslim edeceği, belge teslim yeri, tarihleri ve diğer bilgilendirme işlemleri Ticaret Bakanlığı internet adresinden (www.ticaret.gov.tr) ilan edilecek olup, ayrıca adaylara yazılı tebligat yapılmayacak.

        3. Sözlü sınav gün, saat ve yeri ile sınava katılmaya hak kazanan adaylar, Ticaret Bakanlığının www.ticaret.gov.tr internet adresinde duyurulacak.

        4. Sözlü sınava katılmak üzere sınav yerine gelecek adaylara COVID-19 Pandemisi nedeniyle ateş ölçümü yapılacak ve adaylardan sınav yerine girişte HES Kodu talep edilecek.

        ALIMLAR HANGİ KADROLARA YAPILACAK?

        Ticaret Bakanlığı'nın döner sermaye teşkilatı birimlerinde sürekli işçi kadrosunda çalıştırılmak üzere, 70 Koruma ve Güvenlik Görevlisi ve 45 Beden İşçisi olmak üzere toplam 115 işçi alınacak.

        ALIMLAR HANGİ İLLERE YAPILACAK?

        Güvenlik Görevlisi alımları: İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Ankara, Mersin, Edirne, Antalya, Gaziantep, Malatya, Van, Diyarbakır, Ağrı.

        Sürekli Beden İşçisi Alımları: İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Ankara, Mersin, Edirne, Hatay, Antalya, Samsun, Gaziantep, Trabzon, Malatya, Van, Diyarbakır, Şırnak, Ağrı.

        GENEL ŞARTLAR

        * Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

        * Kamu haklarından mahrum olmamak,

        * Görevini yapmasına engel herhangi bir sağlık sorunu olmamak,

        * Askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak,

        * 18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşından büyük olmamak,

        * Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan yaşlı veya emekli aylığı almıyor olmak

        * Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak

            ORTAK ŞARTLAR

            * En az ortaöğretim en çok ön lisans mezunu olmak,

            * Kaçak/Tasfiyelik/Yolcu Beraberi Eşya/Araç Ambarları ile Geçici Depolama Yeri/Antrepo gibi hizmet yerlerinde gece ve gündüz, iç ve dış mekânda 7 gün 24 saat esasına göre vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu bulunmamak,

            KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIMI ÖZEL ŞARTLAR

            * Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak.

            * Güvenlik Görevlisi sürekli işçi kadrosuna atanabilmek için erkek adaylar için 172 cm kadın adaylar için 165 cm boy şartını sağlıyor olmak.

            * Güvenlik işi yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak, sağlık durumunu Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik'in Sağlık Şartları başlıklı 18 inci maddesinde belirtilen hususları kapsayacak şekilde "özel güvenlik görevlisi olur" şeklinde Sağlık Kurulu Raporu (heyet) ile belgelemek,

            * 5188 sayılı kanun gereği Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile tamamlamış olmak, Valilik tarafından düzenlenen Özel Güvenlik Kimlik (silahlı) Kartına sahip olmak (Kimlik geçerlilik süresi dolanlar için yenileme eğitiminin yapılmış olması gerekmektedir.)
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            Haberler Memurlar 25 Şubat Ticaret Bakanlığı işçi alımı kura çekimi sonuçları (Güvenlik Görevlisi, Beden İşçisi)